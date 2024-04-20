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Новости Война
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Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре города Шостка на Сумщине

вибух

Армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре города Шостка в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 20 апреля, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре города Шостка. На месте работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Читайте также: Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, - ОВА

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обстрел (26862) Сумская область (2988) Шостка (72)


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добили те що і так було зруйновано *господарями* за 35 років... там і так перманентно без тепла сиділи роками
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20.04.2024 17:40 Ответить
Столиця контробасу....Вони і зараз шмигають поодинці через кордон...домовляються ідіоти - туди сало-м"ясо, звідти спирт. Як і було раніше
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20.04.2024 18:00 Ответить
там давно вже спиртопровід прокопаний!
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20.04.2024 18:06 Ответить
Перед самою повномасштабкою місцева проросійська влада і контробандиська мафія вбили в Сумах активіста правого сектору, який підіймав питання контрабанди
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20.04.2024 18:26 Ответить
Просто підари каацапські. По іншому і не скажеш...
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20.04.2024 17:44 Ответить
Скажу как житель Шостки , всё время был на улице во время обстрела . Лупило во всех сторонах крупные ракеты . Тревога через 10 минут после первых 4 ракет начала выть . Позор власти .
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20.04.2024 18:06 Ответить
Сподіваюсь що всі цілі, а пороховий завод встигли евакуювати
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20.04.2024 18:27 Ответить
Слышал 3 взрыва. Тревога начала и почти сразу второй взрыв был.
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20.04.2024 19:39 Ответить
 
 