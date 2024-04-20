Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре города Шостка на Сумщине

Армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре города Шостка в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 20 апреля, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре города Шостка. На месте работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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