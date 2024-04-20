Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре города Шостка на Сумщине
Армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре города Шостка в Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 20 апреля, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре города Шостка. На месте работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
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Гоша Фантомас #478094
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vsbu vsbu
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Vasya Tata
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Ivan Ivanov #432727
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White Nationalist (WNWhiteNationalist)
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rejestrowyj bazil
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Виталий #548501
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