Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі міста Шостка на Сумщині
Армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі міста Шостка в Сумській області
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 20 квітня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі міста Шостки. На місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - ідеться в повідомленні.
В ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
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Гоша Фантомас #478094
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Vasya Tata
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Ivan Ivanov #432727
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White Nationalist (WNWhiteNationalist)
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Виталий #548501
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