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Новини Війна
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Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі міста Шостка на Сумщині

вибух

Армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі міста Шостка в Сумській області

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 20 квітня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі міста Шостки. На місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - ідеться в повідомленні.

В ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

Також читайте: Вночі та вранці росіяни обстріляли три громади на Сумщині, зафіксовано 57 вибухів

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644) Шостка (50)


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добили те що і так було зруйновано *господарями* за 35 років... там і так перманентно без тепла сиділи роками
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20.04.2024 17:40 Відповісти
Столиця контробасу....Вони і зараз шмигають поодинці через кордон...домовляються ідіоти - туди сало-м"ясо, звідти спирт. Як і було раніше
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20.04.2024 18:00 Відповісти
там давно вже спиртопровід прокопаний!
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20.04.2024 18:06 Відповісти
Перед самою повномасштабкою місцева проросійська влада і контробандиська мафія вбили в Сумах активіста правого сектору, який підіймав питання контрабанди
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20.04.2024 18:26 Відповісти
Просто підари каацапські. По іншому і не скажеш...
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20.04.2024 17:44 Відповісти
Скажу как житель Шостки , всё время был на улице во время обстрела . Лупило во всех сторонах крупные ракеты . Тревога через 10 минут после первых 4 ракет начала выть . Позор власти .
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20.04.2024 18:06 Відповісти
Сподіваюсь що всі цілі, а пороховий завод встигли евакуювати
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20.04.2024 18:27 Відповісти
Слышал 3 взрыва. Тревога начала и почти сразу второй взрыв был.
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20.04.2024 19:39 Відповісти
 
 