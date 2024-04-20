Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі міста Шостка на Сумщині

Армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі міста Шостка в Сумській області

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 20 квітня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі міста Шостки. На місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - ідеться в повідомленні.

В ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

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