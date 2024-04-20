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Новости Помощь Украине
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Зеленский: У Украины есть три источника финансовой помощи

Президент України Володимир Зеленський

Помощь Европейского Союза, финансовые обязательства государств, подписавших с Украиной двусторонние гарантии по безопасности, и помощь от США, которую должен одобрить Конгресс, - сейчас основные финансовые источники Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помощь от ЕС рассчитана на четыре года, в размере 50 миллиардов евро", - отметил Зеленский.

Он добавил, что поддержка со стороны ЕС является "недостаточной, однако мощной".

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В то же время глава украинского государства обратил внимание на то, что в рамках подписанных двусторонних соглашений о безопасности с разными государствами мира есть пункт о финансовой помощи Украине.

"Это не только о военной поддержке, это гуманитарные аспекты, финансовая и энергетическая поддержка", - сказал президент.

Он привел пример Германии, которая в рамках подписанного в Берлине соглашения будет предоставлять Украине 7 миллиардов евро финансовой поддержки в год.

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Кроме того, Зеленский акцентировал, что надеется на положительное решение Палаты представителей США о принятии законопроекта о предоставлении военной и финансовой помощи Украине.

Автор: 

Зеленский (20202) финансирование (1793)


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Топ комментарии
+13
Збирай валізи 🤡...
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20.04.2024 20:32
+7
Щось Буратіна сьогодні в ударі.
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20.04.2024 20:39
+7
субота, сер - happy hour.
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20.04.2024 20:41
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Збирай валізи 🤡...
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20.04.2024 20:32 Ответить
В нашей ОПє становітся тіше,
Прєзідєнтская сказка прощай!
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20.04.2024 21:30 Ответить
Він додав, що підтримка з боку ЄС є "замалою, однак потужною". Джерело:
Так может отказаться от такой мелочи из чужого кармана?
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20.04.2024 20:32 Ответить
Згадався анекдот, коли єврей знайшов пачку грошей, порахував і каже: «всеодно не вистачає».
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20.04.2024 20:50 Ответить
замість "дякую за допомогу" -ви нам зобов'язані. **** зелена.
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20.04.2024 20:38 Ответить
Цікаво, як у нас останніми роками кредити так цнотливо називають допомогою.
Просто для справки з 50 млрд. живі гроші це 38 млрд з них 32 кредит.
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20.04.2024 20:39 Ответить
і два джерела в які та фінансова допомога виливається - буба і гарсони + онуки взагалі.
прибарахлілово квіте буйним квітом.
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20.04.2024 20:39 Ответить
Щось Буратіна сьогодні в ударі.
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20.04.2024 20:39 Ответить
субота, сер - happy hour.
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20.04.2024 20:41 Ответить
І одна ''зелена дірищаа'' розкрадання!
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20.04.2024 20:42 Ответить
Закон про допомогу Україні палатою представників прийнято!
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20.04.2024 20:45 Ответить
Замало проте потужно.
Оце і є характеристика діяльності самого бдзелі.
Сказав як у воду пернув.
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20.04.2024 20:46 Ответить
"...Водночас глава української держави..."

Нещасна та держава, у якій отаке недолуге чувирло - ГЛАВА !
Скоріше дупа української держави, судячи з методів гри на піаніно...
https://www.youtube.com/watch?v=cF-OhHQSRPg
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20.04.2024 20:53 Ответить
Ось він. Людина, яка нічого не зробила для цього, навпаки, зробила, щоб Україну кинули з допомогою. Проте, вона першою вилізе зі своєю пикою віншувати українців. Ну як не піарнуться на події, яку ЗМІ круто розкрутили. ЗМІ уклін. Хороша робота. Приберіть тільки цю пику, щоб не змарнувати подію і щоб позитивний настрій в українців залишався хоча б на сьогоднішній вечір. Але пам'ятаємо війна продовжується. Слухайте уважно сигнали про повітряну тривогу. Мирної ночі, народе !
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20.04.2024 21:07 Ответить
Є ще четверте джерело! Конфіскант! Грошові та майнові активи зелених, запроданців, крадіїв/корупціонерів. Почати можна з "легітимного".
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20.04.2024 21:19 Ответить
Бреше , але пипл хаває. Ніякої фінансової допомоги від країн що підписали двусторонні домовленності з Україною очікувати не треба. Це буде не раніше ніж інвестиції з Оману.
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20.04.2024 21:22 Ответить
депіл....
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20.04.2024 21:42 Ответить
....знаю ще одне джерело фінансування УКРАЇНИ,це КОНФІСКАЦІЯ награбованих статків у всіх аферистів, починаючи з ахметова, і далі...по алфавіту.
Список допоможу скласти, даремно.
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20.04.2024 23:28 Ответить
Ахметов,фірташ та інші-їх важко назвати аферістами.Вони з'вилися не вчора.Бути богатими в Україні не заборонено.В мене питання до ідіотів,які проголосували за "людину із народу", яка волала на запит журналюг: "я вам нічого не должен","какая разніца",в своїх шутках називаючі країну повією(писаних кацапом жидковим).
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21.04.2024 04:56 Ответить
Чому тобі важко назвати ї аферистами? Там суцільні подлоги і кидки всю дорогу! Це не враxовуючи корупцію
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21.04.2024 12:13 Ответить
А яке Україна має власне джерело надходжень, крім вижебраних на чужих мусорках подачок? Що ви продажні злодюжні падлюки зробили для власної економіки, с. господарства, енергетики, оборонки? Нічого, крім того, що розікрали, а що не встигли - дали кацапам добити. Будьте ви прокляті у віках.
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21.04.2024 13:31 Ответить
 
 