Зеленский: У Украины есть три источника финансовой помощи
Помощь Европейского Союза, финансовые обязательства государств, подписавших с Украиной двусторонние гарантии по безопасности, и помощь от США, которую должен одобрить Конгресс, - сейчас основные финансовые источники Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Помощь от ЕС рассчитана на четыре года, в размере 50 миллиардов евро", - отметил Зеленский.
Он добавил, что поддержка со стороны ЕС является "недостаточной, однако мощной".
В то же время глава украинского государства обратил внимание на то, что в рамках подписанных двусторонних соглашений о безопасности с разными государствами мира есть пункт о финансовой помощи Украине.
"Это не только о военной поддержке, это гуманитарные аспекты, финансовая и энергетическая поддержка", - сказал президент.
Он привел пример Германии, которая в рамках подписанного в Берлине соглашения будет предоставлять Украине 7 миллиардов евро финансовой поддержки в год.
Кроме того, Зеленский акцентировал, что надеется на положительное решение Палаты представителей США о принятии законопроекта о предоставлении военной и финансовой помощи Украине.
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Прєзідєнтская сказка прощай!
Так может отказаться от такой мелочи из чужого кармана?
Просто для справки з 50 млрд. живі гроші це 38 млрд з них 32 кредит.
прибарахлілово квіте буйним квітом.
Оце і є характеристика діяльності самого бдзелі.
Сказав як у воду пернув.
Нещасна та держава, у якій отаке недолуге чувирло - ГЛАВА !
Скоріше дупа української держави, судячи з методів гри на піаніно...
https://www.youtube.com/watch?v=cF-OhHQSRPg
Список допоможу скласти, даремно.