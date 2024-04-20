Зеленский: У Украины есть три источника финансовой помощи

Помощь Европейского Союза, финансовые обязательства государств, подписавших с Украиной двусторонние гарантии по безопасности, и помощь от США, которую должен одобрить Конгресс, - сейчас основные финансовые источники Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помощь от ЕС рассчитана на четыре года, в размере 50 миллиардов евро", - отметил Зеленский.

Он добавил, что поддержка со стороны ЕС является "недостаточной, однако мощной".

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В то же время глава украинского государства обратил внимание на то, что в рамках подписанных двусторонних соглашений о безопасности с разными государствами мира есть пункт о финансовой помощи Украине.

"Это не только о военной поддержке, это гуманитарные аспекты, финансовая и энергетическая поддержка", - сказал президент.

Он привел пример Германии, которая в рамках подписанного в Берлине соглашения будет предоставлять Украине 7 миллиардов евро финансовой поддержки в год.

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Кроме того, Зеленский акцентировал, что надеется на положительное решение Палаты представителей США о принятии законопроекта о предоставлении военной и финансовой помощи Украине.