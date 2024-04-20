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Новини Допомога Україні
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Зеленський: Україна має три джерела фінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський

Допомога від Європейського Союзу, фінансові зобов’язання держав, що підписали з Україною двосторонні гарантії безпеки, та допомога від США, яку має схвалити Конгрес, - наразі основні фінансові джерела України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Допомога від ЄС розрахована на чотири роки, у розмірі 50 мільярдів євро", - зазначив Зеленський.

Він додав, що підтримка з боку ЄС є "замалою, однак потужною".

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Водночас глава української держави звернув увагу на те, що у межах підписаних двосторонніх безпекових угод з різними державами світу є пункт щодо фінансової допомоги Україні.

"Це не тільки про військову підтримку, це гуманітарні аспекти, фінансова та енергетична підтримка", - сказав Президент.

Він навів приклад Німеччини, яка в рамках підписаної у Берліні угоди надаватиме Україні 7 мільярдів євро фінансової підтримки на рік.

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Окрім того, Зеленський акцентував, що сподівається на позитивне рішення Палати представників США щодо ухвалення законопроєкту про надання військової та фінансової допомоги Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) фінансування (3109)


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Топ коментарі
+13
Збирай валізи 🤡...
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20.04.2024 20:32
+7
Щось Буратіна сьогодні в ударі.
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20.04.2024 20:39
+7
субота, сер - happy hour.
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20.04.2024 20:41
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Збирай валізи 🤡...
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20.04.2024 20:32 Відповісти
В нашей ОПє становітся тіше,
Прєзідєнтская сказка прощай!
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20.04.2024 21:30 Відповісти
Він додав, що підтримка з боку ЄС є "замалою, однак потужною". Джерело:
Так может отказаться от такой мелочи из чужого кармана?
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20.04.2024 20:32 Відповісти
Згадався анекдот, коли єврей знайшов пачку грошей, порахував і каже: «всеодно не вистачає».
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20.04.2024 20:50 Відповісти
замість "дякую за допомогу" -ви нам зобов'язані. **** зелена.
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20.04.2024 20:38 Відповісти
Цікаво, як у нас останніми роками кредити так цнотливо називають допомогою.
Просто для справки з 50 млрд. живі гроші це 38 млрд з них 32 кредит.
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20.04.2024 20:39 Відповісти
і два джерела в які та фінансова допомога виливається - буба і гарсони + онуки взагалі.
прибарахлілово квіте буйним квітом.
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20.04.2024 20:39 Відповісти
Щось Буратіна сьогодні в ударі.
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20.04.2024 20:39 Відповісти
субота, сер - happy hour.
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20.04.2024 20:41 Відповісти
І одна ''зелена дірищаа'' розкрадання!
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20.04.2024 20:42 Відповісти
Закон про допомогу Україні палатою представників прийнято!
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20.04.2024 20:45 Відповісти
Замало проте потужно.
Оце і є характеристика діяльності самого бдзелі.
Сказав як у воду пернув.
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20.04.2024 20:46 Відповісти
"...Водночас глава української держави..."

Нещасна та держава, у якій отаке недолуге чувирло - ГЛАВА !
Скоріше дупа української держави, судячи з методів гри на піаніно...
https://www.youtube.com/watch?v=cF-OhHQSRPg
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20.04.2024 20:53 Відповісти
Ось він. Людина, яка нічого не зробила для цього, навпаки, зробила, щоб Україну кинули з допомогою. Проте, вона першою вилізе зі своєю пикою віншувати українців. Ну як не піарнуться на події, яку ЗМІ круто розкрутили. ЗМІ уклін. Хороша робота. Приберіть тільки цю пику, щоб не змарнувати подію і щоб позитивний настрій в українців залишався хоча б на сьогоднішній вечір. Але пам'ятаємо війна продовжується. Слухайте уважно сигнали про повітряну тривогу. Мирної ночі, народе !
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20.04.2024 21:07 Відповісти
Є ще четверте джерело! Конфіскант! Грошові та майнові активи зелених, запроданців, крадіїв/корупціонерів. Почати можна з "легітимного".
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20.04.2024 21:19 Відповісти
Бреше , але пипл хаває. Ніякої фінансової допомоги від країн що підписали двусторонні домовленності з Україною очікувати не треба. Це буде не раніше ніж інвестиції з Оману.
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20.04.2024 21:22 Відповісти
депіл....
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20.04.2024 21:42 Відповісти
....знаю ще одне джерело фінансування УКРАЇНИ,це КОНФІСКАЦІЯ награбованих статків у всіх аферистів, починаючи з ахметова, і далі...по алфавіту.
Список допоможу скласти, даремно.
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20.04.2024 23:28 Відповісти
Ахметов,фірташ та інші-їх важко назвати аферістами.Вони з'вилися не вчора.Бути богатими в Україні не заборонено.В мене питання до ідіотів,які проголосували за "людину із народу", яка волала на запит журналюг: "я вам нічого не должен","какая разніца",в своїх шутках називаючі країну повією(писаних кацапом жидковим).
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21.04.2024 04:56 Відповісти
Чому тобі важко назвати ї аферистами? Там суцільні подлоги і кидки всю дорогу! Це не враxовуючи корупцію
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21.04.2024 12:13 Відповісти
А яке Україна має власне джерело надходжень, крім вижебраних на чужих мусорках подачок? Що ви продажні злодюжні падлюки зробили для власної економіки, с. господарства, енергетики, оборонки? Нічого, крім того, що розікрали, а що не встигли - дали кацапам добити. Будьте ви прокляті у віках.
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21.04.2024 13:31 Відповісти
 
 