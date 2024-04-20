Зеленський: Україна має три джерела фінансової допомоги

Допомога від Європейського Союзу, фінансові зобов’язання держав, що підписали з Україною двосторонні гарантії безпеки, та допомога від США, яку має схвалити Конгрес, - наразі основні фінансові джерела України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Допомога від ЄС розрахована на чотири роки, у розмірі 50 мільярдів євро", - зазначив Зеленський.

Він додав, що підтримка з боку ЄС є "замалою, однак потужною".

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Водночас глава української держави звернув увагу на те, що у межах підписаних двосторонніх безпекових угод з різними державами світу є пункт щодо фінансової допомоги Україні.

"Це не тільки про військову підтримку, це гуманітарні аспекти, фінансова та енергетична підтримка", - сказав Президент.

Він навів приклад Німеччини, яка в рамках підписаної у Берліні угоди надаватиме Україні 7 мільярдів євро фінансової підтримки на рік.

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Окрім того, Зеленський акцентував, що сподівається на позитивне рішення Палати представників США щодо ухвалення законопроєкту про надання військової та фінансової допомоги Україні.