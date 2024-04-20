Зеленський: Україна має три джерела фінансової допомоги
Допомога від Європейського Союзу, фінансові зобов’язання держав, що підписали з Україною двосторонні гарантії безпеки, та допомога від США, яку має схвалити Конгрес, - наразі основні фінансові джерела України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Допомога від ЄС розрахована на чотири роки, у розмірі 50 мільярдів євро", - зазначив Зеленський.
Він додав, що підтримка з боку ЄС є "замалою, однак потужною".
Водночас глава української держави звернув увагу на те, що у межах підписаних двосторонніх безпекових угод з різними державами світу є пункт щодо фінансової допомоги Україні.
"Це не тільки про військову підтримку, це гуманітарні аспекти, фінансова та енергетична підтримка", - сказав Президент.
Він навів приклад Німеччини, яка в рамках підписаної у Берліні угоди надаватиме Україні 7 мільярдів євро фінансової підтримки на рік.
Окрім того, Зеленський акцентував, що сподівається на позитивне рішення Палати представників США щодо ухвалення законопроєкту про надання військової та фінансової допомоги Україні.
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Прєзідєнтская сказка прощай!
Так может отказаться от такой мелочи из чужого кармана?
Просто для справки з 50 млрд. живі гроші це 38 млрд з них 32 кредит.
прибарахлілово квіте буйним квітом.
Оце і є характеристика діяльності самого бдзелі.
Сказав як у воду пернув.
Нещасна та держава, у якій отаке недолуге чувирло - ГЛАВА !
Скоріше дупа української держави, судячи з методів гри на піаніно...
https://www.youtube.com/watch?v=cF-OhHQSRPg
Список допоможу скласти, даремно.