В Одессе раздались взрывы
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - угроза баллистики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Воздушных сил в 13.15.
Через несколько минут мониторинговые каналы сообщили о ракете в направлении Одессы.
"В Одессе раздался взрыв" - сообщили корреспонденты Суспільного в 13.19.
Через минуту раздался повторный взрыв.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области оставаться в укрытиях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нев вові справа-
Це... патологія-
Нейрохірурги-
Без-анктодіарний-
Діагнос ставлять...