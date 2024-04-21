В Одессе раздались взрывы

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - угроза баллистики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Воздушных сил в 13.15.

Через несколько минут мониторинговые каналы сообщили о ракете в направлении Одессы.

"В Одессе раздался взрыв" - сообщили корреспонденты Суспільного в 13.19.

Через минуту раздался повторный взрыв.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области оставаться в укрытиях.

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