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Новости
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В Одессе раздались взрывы

вибух

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - угроза баллистики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Воздушных сил в 13.15.

Через несколько минут мониторинговые каналы сообщили о ракете в направлении Одессы.

"В Одессе раздался взрыв" - сообщили корреспонденты Суспільного в 13.19.

Через минуту раздался повторный взрыв.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области оставаться в укрытиях.

Также читайте: Ночью в Запорожье прогремел взрыв, под утро оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесчине.

Автор: 

Одесса (7864) Одесская область (3542) баллистические ракеты (359)


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21.04.2024 13:32 Ответить
Незтримався....
Нев вові справа-

Це... патологія-
Нейрохірурги-

Без-анктодіарний-
Діагнос ставлять...
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21.04.2024 14:07 Ответить
Дорогі наші одесити , тримайтеся та бережіть себе 🙁
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21.04.2024 13:38 Ответить
Один взрыв слышал - где-то очень на удалении. Второй не слышал.
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21.04.2024 13:50 Ответить
я вам не скажу за всю Адесу...
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21.04.2024 14:12 Ответить
здається, то десь в нас знову... був подвійний
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21.04.2024 14:28 Ответить
После вторника шара у кацапов закончится.
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21.04.2024 13:48 Ответить
у вас з'явиться ППО в достатній кількості ?
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21.04.2024 15:33 Ответить
Росіяни спішать висрати все залізяччя поки зброя не підійшла. Тому думаю в найближчі дні ще будуть більше чим зазвичай атакувати все до чого дотягнутися зможуть.
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21.04.2024 13:53 Ответить
 
 