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Новини
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В Одесі пролунали вибухи

вибух

У низці областей України оголошено повітряну тривогу - загроза балістики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні Повітряних сил о 13.15.

Через декілька хвилин моніторингові канали повідомили про ракету у напрямку Одеси.

"В Одесі пролунав вибух" - повідомили кореспонденти Суспільного о 13.19.

Через хвилину пролунав повторний вибух.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області залишатися в укриттях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Запоріжжі прогримів вибух, під ранок окупанти намагалися завдати ракетного удару по Одещині

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Одеса (5432) Одеська область (3180) балістичні ракети (390)


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21.04.2024 13:32 Відповісти
Незтримався....
Нев вові справа-

Це... патологія-
Нейрохірурги-

Без-анктодіарний-
Діагнос ставлять...
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21.04.2024 14:07 Відповісти
Дорогі наші одесити , тримайтеся та бережіть себе 🙁
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21.04.2024 13:38 Відповісти
Один взрыв слышал - где-то очень на удалении. Второй не слышал.
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21.04.2024 13:50 Відповісти
я вам не скажу за всю Адесу...
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21.04.2024 14:12 Відповісти
здається, то десь в нас знову... був подвійний
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21.04.2024 14:28 Відповісти
После вторника шара у кацапов закончится.
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21.04.2024 13:48 Відповісти
у вас з'явиться ППО в достатній кількості ?
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21.04.2024 15:33 Відповісти
Росіяни спішать висрати все залізяччя поки зброя не підійшла. Тому думаю в найближчі дні ще будуть більше чим зазвичай атакувати все до чого дотягнутися зможуть.
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21.04.2024 13:53 Відповісти
 
 