В Одесі пролунали вибухи

У низці областей України оголошено повітряну тривогу - загроза балістики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні Повітряних сил о 13.15.

Через декілька хвилин моніторингові канали повідомили про ракету у напрямку Одеси.

"В Одесі пролунав вибух" - повідомили кореспонденти Суспільного о 13.19.

Через хвилину пролунав повторний вибух.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області залишатися в укриттях.

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