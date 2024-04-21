В Одесі пролунали вибухи
У низці областей України оголошено повітряну тривогу - загроза балістики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні Повітряних сил о 13.15.
Через декілька хвилин моніторингові канали повідомили про ракету у напрямку Одеси.
"В Одесі пролунав вибух" - повідомили кореспонденти Суспільного о 13.19.
Через хвилину пролунав повторний вибух.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області залишатися в укриттях.
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