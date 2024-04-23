Уничтожены 15 из 16 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 23 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области РФ и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым) и Курской обл.
Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы. Этой ночью защитниками неба сбито 15 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.
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