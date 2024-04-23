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Уничтожены 15 из 16 "Шахедов", - Воздушные силы

ппо

В ночь на 23 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области РФ и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым) и Курской обл.

Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы. Этой ночью защитниками неба сбито 15 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Группа "шахедов" на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный, - Воздушные силы ВСУ

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уничтожение (6819) дроны (3837) Воздушные силы (2243) Олещук (107)


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Ща уже ракетная тревога.
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23.04.2024 07:36 Ответить
отбой
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23.04.2024 07:52 Ответить
Добрий результат від наших хлопців , дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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23.04.2024 10:54 Ответить
 
 