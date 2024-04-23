Знищено 15 із 16 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області РФ та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської обл. - РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.
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alexandr shamov
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