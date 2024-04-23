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Новини
2 023 3

Знищено 15 із 16 "Шахедів", - Повітряні сили

ппо

У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області РФ та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської обл. - РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Група "шахедів" на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

знищення (7194) дрони (4662) Повітряні сили (2621) Олещук Микола (109)


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Ща уже ракетная тревога.
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23.04.2024 07:36 Відповісти
отбой
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23.04.2024 07:52 Відповісти
Добрий результат від наших хлопців , дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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23.04.2024 10:54 Відповісти
 
 