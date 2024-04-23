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Новости Война
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Разведывательный БПЛА россиян сбит на Днепропетровщине

ппо

Силы противовоздушной обороны уничтожили в Днепровском районе российский беспилотник.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе защитники сбили беспилотник - "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ПВО (2704) Днепропетровская область (3838)


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з цими розвідувальними прямо біда. Летять високо, на висоті 5 км, інфу передають он-лайн прямо на установки кацапів, за лічені хвилини. Навіть якщо до нього чимость дістати, то інформацію вже передано(((. Треба шукати можливості та засоби їх знищення ще до того, як вони дісталися прифронтових міст.
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23.04.2024 13:32 Ответить
 
 