Разведывательный БПЛА россиян сбит на Днепропетровщине
Силы противовоздушной обороны уничтожили в Днепровском районе российский беспилотник.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В Днепровском районе защитники сбили беспилотник - "Орлан-10", - говорится в сообщении.
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shokolad
показать весь комментарий23.04.2024 13:32 Ответить Мне нравится 0
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