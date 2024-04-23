Розвідувальний БПЛА росіян збито на Дніпропетровщині
Сили протиповітряної оборони знищили у Дніпровському районіросійський безпілотник.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дніпровському районі оборонці збили безпілотник – "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.
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shokolad
показати весь коментар23.04.2024 13:32 Відповісти Мені подобається 0
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