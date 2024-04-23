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Розвідувальний БПЛА росіян збито на Дніпропетровщині

ппо

Сили протиповітряної оборони знищили у Дніпровському районіросійський безпілотник.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дніпровському районі оборонці збили безпілотник – "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ППО (3142) Дніпропетровська область (3613)


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з цими розвідувальними прямо біда. Летять високо, на висоті 5 км, інфу передають он-лайн прямо на установки кацапів, за лічені хвилини. Навіть якщо до нього чимость дістати, то інформацію вже передано(((. Треба шукати можливості та засоби їх знищення ще до того, як вони дісталися прифронтових міст.
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23.04.2024 13:32 Відповісти
 
 