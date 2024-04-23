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Войска РФ в этом году получат ПВО С-500, - Шойгу

Російська ППО С-500

Российские оккупационные войска в 2024 году получат первые образцы системы ПВО С-500 двух модификаций.

Об этом заявил министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В этом году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор"-М2У", радиолокационные станции нового поколения", - сказал министр.

Также Шойгу заявил, что вдвое будут увеличены поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в 2024 году.

По данным росСМИ, С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые якобы смогут сбивать цели в ближнем космосе.

Читайте: Разведывательный БПЛА россиян сбит на Днепропетровщине

Автор: 

армия РФ (19026) ПВО (2704) россия (95339) Шойгу (712)


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Топ комментарии
+23
Українці дуже стійкий і веселий народ. Їх закидають КАБами, балістичними і крилатими ракетами, але вони вперто твердять, що ворог у них тупий і рукожопий
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23.04.2024 14:06
+22
Такий самий аналоговнєт, як і С-400?
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23.04.2024 13:59
+21
Любопытно, какое количество разработчиков этого "аналоговнета" будет посажено за решетку, когда станет ясно, что даже себя оно защитить не в состоянии и легко уничтожается западными средствами поражения тридцатилетней давности?
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23.04.2024 14:00
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Такий самий аналоговнєт, як і С-400?
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23.04.2024 13:59 Ответить
модернизированный сразу с черными пакетами
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23.04.2024 14:00 Ответить
З лаптями.
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23.04.2024 14:05 Ответить
Українці дуже стійкий і веселий народ. Їх закидають КАБами, балістичними і крилатими ракетами, але вони вперто твердять, що ворог у них тупий і рукожопий
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23.04.2024 14:06 Ответить
они даже не способны гвозди сделать без помощи китая, воруют технологии, воруют территории и наши жизни.
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23.04.2024 14:11 Ответить
ну розкажи скільки треба розуму шоб 30+ років виїжджати на технологіях і запасах совка?
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23.04.2024 14:29 Ответить
А для цього що - треба багато розуму ??
Аби було що запускати ! І - з чого ..
Якби русня не була тупою , вона б не розпочала війни .
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23.04.2024 14:32 Ответить
Так тупий бо ворог не перемагав у війнах вже майже 200 років
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24.04.2024 15:58 Ответить
Так, дійсно, ми тупо вбиваєм кацапню, бо то є вже сенс існування... а то шо КАБи не над Прагой, то є просто питанняи часу..
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24.04.2024 21:56 Ответить
Анна, я веселий, а коли чую прильоти, буду казати собі, Анка курва прилітіла..
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24.04.2024 22:01 Ответить
С-500 прамєтєй, це найпотужніше ППО в світі, яке не має аналів, може збивати ракети в космосі але не бачить безпілотнів під своїм боком
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23.04.2024 14:06 Ответить
у кожного ППО свої цілі, для цього є ТОР і БУК
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23.04.2024 14:09 Ответить
Наші БпЛА вже чекають.
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23.04.2024 14:18 Ответить
Да, да, все таке ж діряве, як ваші нашвабрені вояки...
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23.04.2024 14:00 Ответить
С-500 Прометей. Зможе в ближньому космосі. Угу, прям по орбіту Марса.
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23.04.2024 14:00 Ответить
Будуть супутники Маска збивати..
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23.04.2024 14:06 Ответить
Любопытно, какое количество разработчиков этого "аналоговнета" будет посажено за решетку, когда станет ясно, что даже себя оно защитить не в состоянии и легко уничтожается западными средствами поражения тридцатилетней давности?
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23.04.2024 14:00 Ответить
На раїсі традиція - виновні самовб'ються просто..інженеропад почнеться..
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23.04.2024 14:07 Ответить
а також заплановано ще ближче до землі перенести ближній космос, щоб з дальньою дією невдобно не получілось )
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23.04.2024 14:01 Ответить
Кривизну землі,цікаво,врахували???
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23.04.2024 14:06 Ответить
Пукани, це все пукани рвуться у відповідь на світові рішення
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23.04.2024 14:19 Ответить
главное громко пернуть! А пострадают объекты в ближнем космосе(!) или головастики в луже - неизвестно....
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23.04.2024 14:04 Ответить
Бо попередні закінчуються.
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23.04.2024 14:05 Ответить
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23.04.2024 14:06 Ответить
Анало-Говнет
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23.04.2024 14:06 Ответить
С-500 це 2 рази перекрашений комплекс С-300.
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23.04.2024 14:08 Ответить
Давай зразу с700 щоб два рази не вставать і назвіть його якось так… наприклад говнецо с70
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23.04.2024 14:10 Ответить
аналоговнет пофарбований біологічними відходами самого сцаря рассейского , як оберіг "ат всєх врагов" і окроплеп гундяевской мочой
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23.04.2024 14:10 Ответить
Та тягни вже літру, що ти, алєневод, як маленький 500 тягнеш?
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23.04.2024 14:11 Ответить
І що вони зроблять проти шоу елени кравец і розсміши коміка ? А нічого !
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23.04.2024 14:11 Ответить
А що отримують наші війська?
Чи знову питання тільки до волонтерів?
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23.04.2024 14:13 Ответить
Відосики від гундосика, новітні, модифіковані, дуже потужні..
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23.04.2024 14:27 Ответить
будет сбивать в космосе, но завтра...
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23.04.2024 14:16 Ответить
шильдики с надписью "ракета С500" уже заказвньі в Китае, так что сомневаться не надо..
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23.04.2024 14:19 Ответить
Короче...скоро мультфільми про С-600, С-700 і т.д.
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23.04.2024 14:20 Ответить
а що у нас чого сміємся дурники крім асфальту намнічим відбиватися
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23.04.2024 14:22 Ответить
Looking forward to its meeting with Mr. HIMARS.
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23.04.2024 14:26 Ответить
Думаю що штати щось дадуть аби знищити показово це лайно...і повірте не заради України, не заради демократії...а заради торгівлі петріотами...безо всяких моральних принципів..чисто бізнес
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23.04.2024 14:29 Ответить
Вот гады. Могут еще Луну сбить и ночью темно будет
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23.04.2024 14:33 Ответить
Спокуха! У луны есть и вторая сторона. Американцы на ней написали Кока_Кола, по лицензии США. Вот ее и повернут лицом к народу, попой к лесу
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23.04.2024 16:24 Ответить
Ясно. До F-16 готуються...
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23.04.2024 14:35 Ответить
Ага,надувные,как и все у них надувное. Даже фюрера раздуло от ботокса
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23.04.2024 14:41 Ответить
Якесь зачароване число "500", бо шойга пукнув його аж двічі.
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23.04.2024 14:48 Ответить
Не треба недооцінювати..без вузькоких там не обійшлось..готуются до ф16
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23.04.2024 15:03 Ответить
Тоестя, на Бел.Н.Р. будут теперь падать обломки Новейших АналоговНет а не старое С-300 ? При перехвате конешно "все цели збиты" ( все дроны и ракетыВСУ уничтожены путем столкновения с НПЗ, аэродромами и нефтебазами!!!! )
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23.04.2024 16:22 Ответить
над московитами не смійтеся вони віками своєю дурістю і тупістю але лобом цегляні стіни ломали , вони ніколи не нападуть на сильнішого , тому те що наші прохіндєї не просять вже збройні сили союзників закривати нам фланги і тили хочаб це злочин
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23.04.2024 16:24 Ответить
С-500=С-100+С-100+С-100+С-100+С-100. Не помилився?..
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23.04.2024 17:20 Ответить
Может сразу С 10000? Все будет УКРАИНА!
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23.04.2024 18:46 Ответить
с400 пофарбують?
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23.04.2024 19:52 Ответить
Ким и Си подкинули, чтоб типа перед Штатами показать, что могем... Оленевод к братьям съездил, они подсобили, сказали, что скоро еще подкинут новый комплекс "Олень-600" и "Аналоговнет-700"
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23.04.2024 21:27 Ответить
 
 