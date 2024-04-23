Войска РФ в этом году получат ПВО С-500, - Шойгу

Российские оккупационные войска в 2024 году получат первые образцы системы ПВО С-500 двух модификаций.

Об этом заявил министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В этом году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор"-М2У", радиолокационные станции нового поколения", - сказал министр.

Также Шойгу заявил, что вдвое будут увеличены поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в 2024 году.

По данным росСМИ, С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые якобы смогут сбивать цели в ближнем космосе.

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