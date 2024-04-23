Війська РФ цьогоріч отримають ППО С-500, - Шойгу
Російські окупаційні війська у 2024 році отримають перші зразки системи ППО С-500 двох модифікацій.
Про це заявив міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Цього року до військ надійдуть: перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях - зенітні ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони, зенітні ракетні комплекси С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор" -М2У", радіолокаційні станції нового покоління", - сказав міністр.
Також Шойгу заявив, що вдвічі буде збільшено постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" у 2024 році.
За даними росЗМІ, С-500 "Прометей" - нове покоління систем ППО дальньої дії, які нібито зможуть збивати цілі в ближньому космосі.
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Аби було що запускати ! І - з чого ..
Якби русня не була тупою , вона б не розпочала війни .
Чи знову питання тільки до волонтерів?