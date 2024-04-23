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Війська РФ цьогоріч отримають ППО С-500, - Шойгу

Російська ППО С-500

Російські окупаційні війська у 2024 році отримають перші зразки системи ППО С-500 двох модифікацій.

Про це заявив міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Цього року до військ надійдуть: перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях - зенітні ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони, зенітні ракетні комплекси С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор" -М2У", радіолокаційні станції нового покоління", - сказав міністр.

Також Шойгу заявив, що вдвічі буде збільшено постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" у 2024 році.

За даними росЗМІ, С-500 "Прометей" - нове покоління систем ППО дальньої дії, які нібито зможуть збивати цілі в ближньому космосі.

Читайте: Розвідувальний БПЛА росіян збито на Дніпропетровщині

Автор: 

армія рф (17185) ППО (3142) росія (64911) Шойгу (626)


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Топ коментарі
+23
Українці дуже стійкий і веселий народ. Їх закидають КАБами, балістичними і крилатими ракетами, але вони вперто твердять, що ворог у них тупий і рукожопий
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23.04.2024 14:06
+22
Такий самий аналоговнєт, як і С-400?
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23.04.2024 13:59
+21
Любопытно, какое количество разработчиков этого "аналоговнета" будет посажено за решетку, когда станет ясно, что даже себя оно защитить не в состоянии и легко уничтожается западными средствами поражения тридцатилетней давности?
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23.04.2024 14:00
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Такий самий аналоговнєт, як і С-400?
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23.04.2024 13:59 Відповісти
модернизированный сразу с черными пакетами
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23.04.2024 14:00 Відповісти
З лаптями.
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23.04.2024 14:05 Відповісти
Українці дуже стійкий і веселий народ. Їх закидають КАБами, балістичними і крилатими ракетами, але вони вперто твердять, що ворог у них тупий і рукожопий
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23.04.2024 14:06 Відповісти
они даже не способны гвозди сделать без помощи китая, воруют технологии, воруют территории и наши жизни.
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23.04.2024 14:11 Відповісти
ну розкажи скільки треба розуму шоб 30+ років виїжджати на технологіях і запасах совка?
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23.04.2024 14:29 Відповісти
А для цього що - треба багато розуму ??
Аби було що запускати ! І - з чого ..
Якби русня не була тупою , вона б не розпочала війни .
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23.04.2024 14:32 Відповісти
Так тупий бо ворог не перемагав у війнах вже майже 200 років
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24.04.2024 15:58 Відповісти
Так, дійсно, ми тупо вбиваєм кацапню, бо то є вже сенс існування... а то шо КАБи не над Прагой, то є просто питанняи часу..
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24.04.2024 21:56 Відповісти
Анна, я веселий, а коли чую прильоти, буду казати собі, Анка курва прилітіла..
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24.04.2024 22:01 Відповісти
С-500 прамєтєй, це найпотужніше ППО в світі, яке не має аналів, може збивати ракети в космосі але не бачить безпілотнів під своїм боком
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23.04.2024 14:06 Відповісти
у кожного ППО свої цілі, для цього є ТОР і БУК
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23.04.2024 14:09 Відповісти
Наші БпЛА вже чекають.
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23.04.2024 14:18 Відповісти
Да, да, все таке ж діряве, як ваші нашвабрені вояки...
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23.04.2024 14:00 Відповісти
С-500 Прометей. Зможе в ближньому космосі. Угу, прям по орбіту Марса.
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23.04.2024 14:00 Відповісти
Будуть супутники Маска збивати..
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23.04.2024 14:06 Відповісти
Любопытно, какое количество разработчиков этого "аналоговнета" будет посажено за решетку, когда станет ясно, что даже себя оно защитить не в состоянии и легко уничтожается западными средствами поражения тридцатилетней давности?
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23.04.2024 14:00 Відповісти
На раїсі традиція - виновні самовб'ються просто..інженеропад почнеться..
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23.04.2024 14:07 Відповісти
а також заплановано ще ближче до землі перенести ближній космос, щоб з дальньою дією невдобно не получілось )
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23.04.2024 14:01 Відповісти
Кривизну землі,цікаво,врахували???
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23.04.2024 14:06 Відповісти
Пукани, це все пукани рвуться у відповідь на світові рішення
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23.04.2024 14:19 Відповісти
главное громко пернуть! А пострадают объекты в ближнем космосе(!) или головастики в луже - неизвестно....
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23.04.2024 14:04 Відповісти
Бо попередні закінчуються.
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23.04.2024 14:05 Відповісти
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23.04.2024 14:06 Відповісти
Анало-Говнет
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23.04.2024 14:06 Відповісти
С-500 це 2 рази перекрашений комплекс С-300.
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23.04.2024 14:08 Відповісти
Давай зразу с700 щоб два рази не вставать і назвіть його якось так… наприклад говнецо с70
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23.04.2024 14:10 Відповісти
аналоговнет пофарбований біологічними відходами самого сцаря рассейского , як оберіг "ат всєх врагов" і окроплеп гундяевской мочой
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23.04.2024 14:10 Відповісти
Та тягни вже літру, що ти, алєневод, як маленький 500 тягнеш?
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23.04.2024 14:11 Відповісти
І що вони зроблять проти шоу елени кравец і розсміши коміка ? А нічого !
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23.04.2024 14:11 Відповісти
А що отримують наші війська?
Чи знову питання тільки до волонтерів?
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23.04.2024 14:13 Відповісти
Відосики від гундосика, новітні, модифіковані, дуже потужні..
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23.04.2024 14:27 Відповісти
будет сбивать в космосе, но завтра...
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23.04.2024 14:16 Відповісти
шильдики с надписью "ракета С500" уже заказвньі в Китае, так что сомневаться не надо..
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23.04.2024 14:19 Відповісти
Короче...скоро мультфільми про С-600, С-700 і т.д.
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23.04.2024 14:20 Відповісти
а що у нас чого сміємся дурники крім асфальту намнічим відбиватися
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23.04.2024 14:22 Відповісти
Looking forward to its meeting with Mr. HIMARS.
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23.04.2024 14:26 Відповісти
Думаю що штати щось дадуть аби знищити показово це лайно...і повірте не заради України, не заради демократії...а заради торгівлі петріотами...безо всяких моральних принципів..чисто бізнес
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23.04.2024 14:29 Відповісти
Вот гады. Могут еще Луну сбить и ночью темно будет
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23.04.2024 14:33 Відповісти
Спокуха! У луны есть и вторая сторона. Американцы на ней написали Кока_Кола, по лицензии США. Вот ее и повернут лицом к народу, попой к лесу
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23.04.2024 16:24 Відповісти
Ясно. До F-16 готуються...
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23.04.2024 14:35 Відповісти
Ага,надувные,как и все у них надувное. Даже фюрера раздуло от ботокса
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23.04.2024 14:41 Відповісти
Якесь зачароване число "500", бо шойга пукнув його аж двічі.
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23.04.2024 14:48 Відповісти
Не треба недооцінювати..без вузькоких там не обійшлось..готуются до ф16
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23.04.2024 15:03 Відповісти
Тоестя, на Бел.Н.Р. будут теперь падать обломки Новейших АналоговНет а не старое С-300 ? При перехвате конешно "все цели збиты" ( все дроны и ракетыВСУ уничтожены путем столкновения с НПЗ, аэродромами и нефтебазами!!!! )
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23.04.2024 16:22 Відповісти
над московитами не смійтеся вони віками своєю дурістю і тупістю але лобом цегляні стіни ломали , вони ніколи не нападуть на сильнішого , тому те що наші прохіндєї не просять вже збройні сили союзників закривати нам фланги і тили хочаб це злочин
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23.04.2024 16:24 Відповісти
С-500=С-100+С-100+С-100+С-100+С-100. Не помилився?..
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23.04.2024 17:20 Відповісти
Может сразу С 10000? Все будет УКРАИНА!
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23.04.2024 18:46 Відповісти
с400 пофарбують?
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23.04.2024 19:52 Відповісти
Ким и Си подкинули, чтоб типа перед Штатами показать, что могем... Оленевод к братьям съездил, они подсобили, сказали, что скоро еще подкинут новый комплекс "Олень-600" и "Аналоговнет-700"
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23.04.2024 21:27 Відповісти
 
 