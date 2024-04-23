РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7029 посетителей онлайн
Новости Война
4 632 0

Рашисты ударили ракетами по Днепропетровщине: 8 человек пострадали (обновлено)

вибух

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепровскому району.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин - 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Произошли два возгорания. Информация уточняется", - отметил он.

Позже он написал, что количество пострадавших возросло до 8 человек.

По словам Лысака, ранения получила 23-летняя девушка. У нее открыта черепно-мозговая травма. Тяжелая. Кроме того, пострадали еще трое мужчин - 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое – в больнице.

Читайте: Разведывательный БПЛА россиян сбит на Днепропетровщине

Автор: 

обстрел (26862) Днепропетровская область (3838)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 