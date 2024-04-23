Рашисты ударили ракетами по Днепропетровщине: 8 человек пострадали (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепровскому району.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин - 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Произошли два возгорания. Информация уточняется", - отметил он.
Позже он написал, что количество пострадавших возросло до 8 человек.
По словам Лысака, ранения получила 23-летняя девушка. У нее открыта черепно-мозговая травма. Тяжелая. Кроме того, пострадали еще трое мужчин - 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое – в больнице.
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