Рашисты ударили ракетами по Днепропетровщине: 8 человек пострадали (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепровскому району.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин - 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.



Произошли два возгорания. Информация уточняется", - отметил он.

Позже он написал, что количество пострадавших возросло до 8 человек.

По словам Лысака, ранения получила 23-летняя девушка. У нее открыта черепно-мозговая травма. Тяжелая. Кроме того, пострадали еще трое мужчин - 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое – в больнице.

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