Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: 8 осіб постраждали (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпровському району.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків – 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.



Сталися два займання. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Пізніше він написав, що кількість постраждалих зросла до 8.

За словами Лисака, поранень зазнала 23-річна дівчина. У неї відкрита черепно-мозкова травма. Важка. Крім того, постраждали ще троє чоловіків - 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє - в лікарні.

Читайте: Розвідувальний БПЛА росіян збито на Дніпропетровщині