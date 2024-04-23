Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: 8 осіб постраждали (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпровському району.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків – 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Сталися два займання. Інформація уточнюється", - зазначив він.
Пізніше він написав, що кількість постраждалих зросла до 8.
За словами Лисака, поранень зазнала 23-річна дівчина. У неї відкрита черепно-мозкова травма. Важка. Крім того, постраждали ще троє чоловіків - 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє - в лікарні.
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