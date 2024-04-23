Враг запустил "шахеды" с нескольких направлений, - Воздушные силы
Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Группа "шахедов" фиксируется на юге Полтавской области, движутся на запад.
Также есть угроза применения вражеских ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.04.2024 22:35 Ответить Мне нравится 3
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