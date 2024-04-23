Враг запустил "шахеды" с нескольких направлений, - Воздушные силы

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Группа "шахедов" фиксируется на юге Полтавской области, движутся на запад.

Также есть угроза применения вражеских ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

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