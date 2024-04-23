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Новини Війна
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Ворог запустив "шахеди" з кількох напрямків, - Повітряні сили

шахед,шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Група "шахедів" фіксується на півдні Полтавської області, рухаються на захід.

Також є загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

Також читайте: Знищено 15 із 16 "Шахедів", - Повітряні сили

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23.04.2024 22:35 Відповісти
 
 