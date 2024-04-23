Ворог запустив "шахеди" з кількох напрямків, - Повітряні сили
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Група "шахедів" фіксується на півдні Полтавської області, рухаються на захід.
Також є загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
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Чайка Київ
показати весь коментар23.04.2024 22:35 Відповісти Мені подобається 3
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