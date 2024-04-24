Оккупанты нанесли удар по жилому комплексу Харькова ракетами С-300, перебит газопровод, есть пострадавшие

После половины первого часа ночи в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Две ракеты С-300, которые взорвались возле жилого многоэтажного дома. Очень много выбитых окон. Будем обследовать крыши. Пострадало несколько домов. Утром будем восстанавливать газ. В последнее время происходят хаотичные обстрелы Харькова, в основном, по жилым районам города", - отметил Терехов.

По информации представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, россияне ударили двумя ракетами С-300.

В результате удара повреждены фасады трех многоэтажных жилых домов. Около 30 автомобилей повреждены. По меньшей мере два человека получили телесные повреждения от ранений стеклом.

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