Оккупанты нанесли удар по жилому комплексу Харькова ракетами С-300, перебит газопровод, есть пострадавшие
После половины первого часа ночи в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Две ракеты С-300, которые взорвались возле жилого многоэтажного дома. Очень много выбитых окон. Будем обследовать крыши. Пострадало несколько домов. Утром будем восстанавливать газ. В последнее время происходят хаотичные обстрелы Харькова, в основном, по жилым районам города", - отметил Терехов.
По информации представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, россияне ударили двумя ракетами С-300.
В результате удара повреждены фасады трех многоэтажных жилых домов. Около 30 автомобилей повреждены. По меньшей мере два человека получили телесные повреждения от ранений стеклом.
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Вот оно как получается ... И зачем нужен был этот мутный мартовский ЗЕперфоманс с "хорошими русскими" в Белгородской области с обстрелами жилых кварталов Белгорода и полетами беспилотников на ордынские почему то НПЗ , а не на заводы производству ракет-дронов и ракетного топлива? После чего Путло получило повышеную явку на своих "выборах" , 87% поддержки , ордынцы дополнительно сплотились вокруг своего хана, Путло заварнякало про создание некой "санитарной зоны" и о том , что Орда мощно ответит на этот ЗЕперфоманс . А далее были мощнейшие ракетные налеты на ТЭЦ и ГЕС с разрушением большей части электрогенерации ТЭЦ и маневровых мощностей ГЭС. То есть от этого ЗЕперфоманса плюсы были только у ОРДЫ , а у Украины одни минусы , за исключением псевдопатриотического пафоса ЗЕшавок на ТелеМарафете "Єдині Новини" и эскалации войны , продлевающей власть ЭТОГО и его ЗЕбригады без перевыборов ... может это и была главная цель ЭТОГО и ЭТИХ , устраивая этот на первый взгляд ненужный ( для Украины и ЗСУ, которым остро нужны боеприпасы ) ЗЕперфоменс ?
Кстати , а куда сейчас подевались эти "хорошие русские"? По чьей то команде внезапно возникли , устроили эскалацию военных действий и по чьей то команде также резко исчезли !
Если ЗЕвласть устроит еще пару подобных ЗЕперфомансов с "хорошими русскими", то это может стать концом всей украинской электрогенерации , в том числе и атомной - ОРДА разобьет передающие мощности АЭС ( трансформаторы , ЛЭП ... ) и придется глушить реакторы.
Наступит каменный век на большей части Украины ( разве , что западные области за счет перетоков электроэнергии с ЕС как то будут держаться и то не факт ... там тоже могут разбить ЛЭПы ).
Если ЭТОГО срочно не отстранить от должности Президента и не заморозить войну по нынешней линии фронта для спасения имеющихся 80 % Украины ( пока имеющихся ) , то к предстоящей зиме по причине отсутствия электроэнергии "мудрий нарід73%" ( да и все остальные , которые вменяемые ) не сможет смотреть ЗЕвидосики-гундосики о предстоящей победе над Ордой ; отключатся холодильники ; стирать будете вручную в речках и прудах ( у кого они рядом ) , поскольку из-за остановки насосов воды не будет в трубах в ваших домах ; мобильная связь и интернет тоже лягут ... и т.д. и т.п. - Украина в 21 веке погрузится в каменный век , всё же сейчас работает на электричестве. Таковы возможные предстоящие зимние реалии и никакая американская допомога ЗСУ не помешает Орде и Путлу окончательно разорить Украину.
Неужели до "мудрого наріда73%"так тяжело доходит из-за кого все эти беды навалились на Украину и ее население ?
А ти теж як рюзьгі хам ... ображати людей *********!
А я пока что вижу , что ЭТОТ с своим ЗЕшмурдяком готово побольше украинцев на войне положить продлевая свою власть по-максимуму , а потом сбежит в свой Израиль к недвижимости и счетам . Адекватный и опытный политик в такой ситуации примет решение , которое принимает опытный хирург, столкнувшийся с тяжелой гангреной конечности у пациента - он ампутирует больной участок конечности , но спасет весь организм вместо того чтобы затягивая процесс спасения конечность в итоге погубить весь организм! Но где в ЗЕвласти адекватные политики ... сплошной ЗЕ-КВН и ЗЕшмурдяк!
А що могло гарне відбутися в Україні , коли в 2019 році 73% дурнуватих виборців завели в Президенти хлопчиська , який навіть лекції у ВУЗі всі 5 років прогулював , бо вештався по КВНам замість навчання? Цей "мудрий нарід73%" 21 квітня 2019 року фактично весело натиснув ЗЕлену кнопку ліквідації Україніи формату 2019 року.
І досі цей "мудрий нарід73%" за наслідками цеї божевільної ЗЕп'ятирічки вперто мовчить ... мовчання - це згода з тим , що ЦЕЙ та ЦІ роблять з країною?
ДУРНЯ ... все залежить від того , хто знаходиться в Україні при владі!
Чого ж Путло при Пороху не нападав на Україну після того , як Порох важко , але заспокоїв маніяка у лютому 2015 року ( Мінськ-2 )?
Чого ж Путло не нападає на Казахстан чи Азербайджан , з якими має спільні кордони ?
Чого ж Путло не нападає після 2008 року на Грузію ?
Може тому що в Казахстані та Азербайджані при владі професійні політики та дипломати , а не кловани ?
Та й в Грузії нова влада спаковала свого клована до буцигарні за його "успіхи" у війні 2008 року та інші "досягнення" і якось Грузія досить непогано живе , хоч і втратила 20% території.
А Лука з Білорусі ще й 30 років успішно доїть Орду.
А що могло гарне відбутися в Україні , коли в 2019 році 73% дурнуватих виборців завели в Президенти хлопчиська , який навіть лекції у ВУЗі всі 5 років прогулював , бо вештався по КВНам замість навчання?
Президент України повинен бути професійним політиком та дипломатом , а з таким психопатом , як Путло , також повинен обов'язково бути і політичним психотерапевтом ... вести політику так , щоб буйний сусід не зірвався в істерику після загострення псіхики.
Порох зумів вгамувати Путла після того , як він зірвався в 2014 році після втечі Янека. А далі Порох підтримував пацієнта в спокійному стані , використовуючі його улюбленого цуцика Медведчука ... і це працювало. Поганий мир значно краще, ніж добра війна.
А ЦЕЙ зі своєю ЗЕшоблой свідомо спровокували Путла , наїхавши на його улюбленого цуцика. Вони знали , що у Путла поїде дах від такого ... він і поїхав і Путло почало готуватися до війні ( після арешту Медведчука ). Навіщо провокували ? Це дуже просто - тільки війна могла "зелених" залишити при владі без виборів ... на жаль , так і сталося . Спробуй тепер їх вигнати ... ЦЕЙ каже , що нікуди не піде доки війна , а війну він збирається затягувати до безкінечності . А Украиїна ? Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.
Досить вже оте заїжджене про квн-ни та шашлики. Твоя думка цілком співпадає з вигадками кацапських пропагандонів. З чого б це??
Україна винна що Рашісти Харків нищать ракетами…
Ху&ло щось там вякае про « санитарную зону», так це Україна щось не так зробила…
Ще одна кацапська консерва в українському інтернеті повторюе скабееву та Шапіро.