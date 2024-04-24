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Оккупанты нанесли удар по жилому комплексу Харькова ракетами С-300, перебит газопровод, есть пострадавшие

Удари по Харкову

После половины первого часа ночи в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Две ракеты С-300, которые взорвались возле жилого многоэтажного дома. Очень много выбитых окон. Будем обследовать крыши. Пострадало несколько домов. Утром будем восстанавливать газ. В последнее время происходят хаотичные обстрелы Харькова, в основном, по жилым районам города", - отметил Терехов.

По информации представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, россияне ударили двумя ракетами С-300.

В результате удара повреждены фасады трех многоэтажных жилых домов. Около 30 автомобилей повреждены. По меньшей мере два человека получили телесные повреждения от ранений стеклом.

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Читайте также: Россиянам придется воевать годами, чтобы захватить Харьков. Им проще отказаться от своих планов, - командующий Нацгвардией Пивненко

Автор: 

обстрел (26872) Харьков (7448) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+17
Будь проклята навіки **** російська нація , яка принесла стільки горя в страждань українцям !
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24.04.2024 06:45
+16
Кацапы - ********...
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24.04.2024 06:44
+7
Будь проклята навіки **** російська нація , яка принесла стільки горя та страждань українцям !
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24.04.2024 06:46
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Кацапы - ********...
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24.04.2024 06:44 Ответить
Найпростіший і найрадикальніший спосіб закінчення війни- це фізичне знищення біснуватого фюрера Пуйла Безбашенного. Він давно пройшов точку неповернення. Дорога для нього одна- в пекло.
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24.04.2024 16:15 Ответить
Будь проклята навіки **** російська нація , яка принесла стільки горя в страждань українцям !
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24.04.2024 06:45 Ответить
Будь проклята навіки **** російська нація , яка принесла стільки горя та страждань українцям !
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24.04.2024 06:46 Ответить
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24.04.2024 08:40 Ответить
Амінь, Амінь, Амінь
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24.04.2024 09:24 Ответить
Похоже , Харьков реально попадает в "санитарную зону" , которую обещало Путло устроить вдоль границ с Ордой после мартовского ЗЕ-перфоманса с "хорошими русскими" в Блгородской области.
Вот оно как получается ... И зачем нужен был этот мутный мартовский ЗЕперфоманс с "хорошими русскими" в Белгородской области с обстрелами жилых кварталов Белгорода и полетами беспилотников на ордынские почему то НПЗ , а не на заводы производству ракет-дронов и ракетного топлива? После чего Путло получило повышеную явку на своих "выборах" , 87% поддержки , ордынцы дополнительно сплотились вокруг своего хана, Путло заварнякало про создание некой "санитарной зоны" и о том , что Орда мощно ответит на этот ЗЕперфоманс . А далее были мощнейшие ракетные налеты на ТЭЦ и ГЕС с разрушением большей части электрогенерации ТЭЦ и маневровых мощностей ГЭС. То есть от этого ЗЕперфоманса плюсы были только у ОРДЫ , а у Украины одни минусы , за исключением псевдопатриотического пафоса ЗЕшавок на ТелеМарафете "Єдині Новини" и эскалации войны , продлевающей власть ЭТОГО и его ЗЕбригады без перевыборов ... может это и была главная цель ЭТОГО и ЭТИХ , устраивая этот на первый взгляд ненужный ( для Украины и ЗСУ, которым остро нужны боеприпасы ) ЗЕперфоменс ?
Кстати , а куда сейчас подевались эти "хорошие русские"? По чьей то команде внезапно возникли , устроили эскалацию военных действий и по чьей то команде также резко исчезли !

Если ЗЕвласть устроит еще пару подобных ЗЕперфомансов с "хорошими русскими", то это может стать концом всей украинской электрогенерации , в том числе и атомной - ОРДА разобьет передающие мощности АЭС ( трансформаторы , ЛЭП ... ) и придется глушить реакторы.
Наступит каменный век на большей части Украины ( разве , что западные области за счет перетоков электроэнергии с ЕС как то будут держаться и то не факт ... там тоже могут разбить ЛЭПы ).

Если ЭТОГО срочно не отстранить от должности Президента и не заморозить войну по нынешней линии фронта для спасения имеющихся 80 % Украины ( пока имеющихся ) , то к предстоящей зиме по причине отсутствия электроэнергии "мудрий нарід73%" ( да и все остальные , которые вменяемые ) не сможет смотреть ЗЕвидосики-гундосики о предстоящей победе над Ордой ; отключатся холодильники ; стирать будете вручную в речках и прудах ( у кого они рядом ) , поскольку из-за остановки насосов воды не будет в трубах в ваших домах ; мобильная связь и интернет тоже лягут ... и т.д. и т.п. - Украина в 21 веке погрузится в каменный век , всё же сейчас работает на электричестве. Таковы возможные предстоящие зимние реалии и никакая американская допомога ЗСУ не помешает Орде и Путлу окончательно разорить Украину.

Неужели до "мудрого наріда73%"так тяжело доходит из-за кого все эти беды навалились на Украину и ее население ?
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24.04.2024 10:48 Ответить
ПНХ
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24.04.2024 11:02 Ответить
Ты уже пошел туда ... немецкий выбрал . Германский вкуснее? Смачного тобі куштувати германського!
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24.04.2024 11:12 Ответить
да завали ипало тупое чучело
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24.04.2024 13:18 Ответить
О, засмердело рюзьги хамством ! Считай , эмигрант, что экзамен на рюзьги аусвайс сдал на 5+!
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24.04.2024 14:13 Ответить
ладно б ты был просто тупой, так бывает, НО ты мляха тупой в квадрате - гугли VPN а потом про эмигрантов ляпай своим дурным ротом
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24.04.2024 14:17 Ответить
Я на прапорець дивлюсь ... нащо людина тоді маскується ?
А ти теж як рюзьгі хам ... ображати людей *********!
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24.04.2024 15:00 Ответить
ну хамом я не могу быть хотя-бы по-причине наличия нескольких образований p.s хам - дремучий, темный человек, как и предполагалось у тя тупость высшего уровня
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24.04.2024 15:04 Ответить
так що, пропонуєш нагнутися??
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24.04.2024 11:59 Ответить
Ситуацию надо морозить , строить масштабные укрепления и минировать по линии соприкосновения с ОРДОЙ, сохраняя 80% контролируемых украинских территорий ... пока еще контролируемых. И выжидать ( возможно десятилетия ) удобного момента , как выжидал и дождался Азербайджан. Войну на истощение Украина проиграет. Для этого не надо даже брать калькулятор в руки , сравнивая людские потенциалы. В Украине еще можно призвать порядка 5...7 миллионов мужчин, а в ОРДЕ мобилизационный потенциал в 30...40 миллионов. Через 3...5...7 лет людские ресурсы в Украине закончатся , а у ОРДЫ еще будут 15...20 миллионов царских холопов ... и что тогда делать? Запад своими людьми за Украину воевать не будет.

А я пока что вижу , что ЭТОТ с своим ЗЕшмурдяком готово побольше украинцев на войне положить продлевая свою власть по-максимуму , а потом сбежит в свой Израиль к недвижимости и счетам . Адекватный и опытный политик в такой ситуации примет решение , которое принимает опытный хирург, столкнувшийся с тяжелой гангреной конечности у пациента - он ампутирует больной участок конечности , но спасет весь организм вместо того чтобы затягивая процесс спасения конечность в итоге погубить весь организм! Но где в ЗЕвласти адекватные политики ... сплошной ЗЕ-КВН и ЗЕшмурдяк!

А що могло гарне відбутися в Україні , коли в 2019 році 73% дурнуватих виборців завели в Президенти хлопчиська , який навіть лекції у ВУЗі всі 5 років прогулював , бо вештався по КВНам замість навчання? Цей "мудрий нарід73%" 21 квітня 2019 року фактично весело натиснув ЗЕлену кнопку ліквідації Україніи формату 2019 року.
І досі цей "мудрий нарід73%" за наслідками цеї божевільної ЗЕп'ятирічки вперто мовчить ... мовчання - це згода з тим , що ЦЕЙ та ЦІ роблять з країною?
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24.04.2024 14:21 Ответить
Послухай, коли минулого року орки знищували інфраструктуру майже всіх міст України, і ми сиділи у мирних містах без світла та води майже всю зиму, ми ще не стріляли ані по нпз кацапських, ані по бєлгородськой народної ріспублікє. Коли вони нищили Бахмут, Авдос, Мар"їнку, Марік - ми не стріляли по кацапських аеродромах та заводах дронобудівних. Ти ніяк не хочеш зрозуміти, що кацапам привід НЕ ПОТРІБНИЙ. Оно, після 2014-го "заморозили", і що, орки зупинилися? Ні! Наростили сили і накинулись на Україну! Так само буде і цього разу. Заморозити - це дати можливість орк"ячему племені відновити сили, наштампувати ракет та танчиків і з новою силою напасти на нашу землю. Війна на виснаження зазвичай буває тоді, коли немає чим оборонятись чи наступати. Все вирішується по ситуації. Якщо в нас буде достатньо зброї, від снарядів до авіабомб, літаків, ракетних комплексів, протиповітряних комплексів та ракет, то ніякої заморозки. Не порівнюй Азербайджан з Вірменієї. В цих двох країн умовний паритет був, приблизно рівні сили та ресурси, і людські і військові. В нас з рашкою зовсім інша картина. Або дати їм нас зжерти, або боротися за країну. Не зупиняться вони навіть якщо ми "ампутуємо гангренозну кінцівку, як ти висловився. Вони почнуть вважати "гангренозни" мій Дніпро, Одесу, Харків, Київ, Полтаву, і далі й далі всі українські міста. Не зупиняться! Однозначно. Кацапам вірити НЕ МОЖ-НА!
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24.04.2024 14:39 Ответить
"Заморозити - це дати можливість орк"ячему племені відновити сили, наштампувати ракет та танчиків і з новою силою напасти на нашу землю".

ДУРНЯ ... все залежить від того , хто знаходиться в Україні при владі!

Чого ж Путло при Пороху не нападав на Україну після того , як Порох важко , але заспокоїв маніяка у лютому 2015 року ( Мінськ-2 )?
Чого ж Путло не нападає на Казахстан чи Азербайджан , з якими має спільні кордони ?
Чого ж Путло не нападає після 2008 року на Грузію ?
Може тому що в Казахстані та Азербайджані при владі професійні політики та дипломати , а не кловани ?
Та й в Грузії нова влада спаковала свого клована до буцигарні за його "успіхи" у війні 2008 року та інші "досягнення" і якось Грузія досить непогано живе , хоч і втратила 20% території.
А Лука з Білорусі ще й 30 років успішно доїть Орду.
А що могло гарне відбутися в Україні , коли в 2019 році 73% дурнуватих виборців завели в Президенти хлопчиська , який навіть лекції у ВУЗі всі 5 років прогулював , бо вештався по КВНам замість навчання?

Президент України повинен бути професійним політиком та дипломатом , а з таким психопатом , як Путло , також повинен обов'язково бути і політичним психотерапевтом ... вести політику так , щоб буйний сусід не зірвався в істерику після загострення псіхики.

Порох зумів вгамувати Путла після того , як він зірвався в 2014 році після втечі Янека. А далі Порох підтримував пацієнта в спокійному стані , використовуючі його улюбленого цуцика Медведчука ... і це працювало. Поганий мир значно краще, ніж добра війна.

А ЦЕЙ зі своєю ЗЕшоблой свідомо спровокували Путла , наїхавши на його улюбленого цуцика. Вони знали , що у Путла поїде дах від такого ... він і поїхав і Путло почало готуватися до війні ( після арешту Медведчука ). Навіщо провокували ? Це дуже просто - тільки війна могла "зелених" залишити при владі без виборів ... на жаль , так і сталося . Спробуй тепер їх вигнати ... ЦЕЙ каже , що нікуди не піде доки війна , а війну він збирається затягувати до безкінечності . А Украиїна ? Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.
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24.04.2024 15:04 Ответить
Все просто пояснюється. Не нападав, бо не був готовий до широкомасштабного наступу. 10 років "заморозки" дали змогу наростити військові "м"язи" *****, та ще й ставку робив на проросійські сили, які сконцентровані були у всіх гілках влади, від найвищих до найнижчіх ланок. Чого не нападає на Казахстан чи Азербайджан?? Бо в кацапстані своїх "іновірців" умовно кажучи, вистачає. Йому потрібні європейці, бо на кацапщині ісламізація повним ходом йде. В європейській частині кацапії демографічна криза, натомість в країнах з муслімами демографічний вибух. Недаремно ж прорахували соціологи, що до 2050 року раша буде на 90 відсотків ісламізована, тобто, європеїдна раса повиздихає і її замістить мусульманська частина рахи, яка плодиться як кроліки, навіщо ж їм ще й казахи та азербайджанці??. Їм нужна Україна та українці.
Досить вже оте заїжджене про квн-ни та шашлики. Твоя думка цілком співпадає з вигадками кацапських пропагандонів. З чого б це??
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24.04.2024 15:23 Ответить
Що значить не нападав? При "сивчолому" Пуйло знищив майже всі українські арсенали, на що шоколадка дивився очима постороннього спостерігача. Та тільки за це "сивочолому" треба яйця відірвати . Посуті Пуйло підготував грунт для нападу саме при "сивочолому".
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24.04.2024 16:21 Ответить
Про зелених згоден.Але підгрунт'я щоб поставити Укпаїну в свою залежность началось ще при єльцині,коли ми ввели гривню.Економічно у них не получалось,тоді вони стали впроваджувати росіян у нашу владу - теж не смогли,потім харьківські угоди -що стало прямим шляхом до війни.А с приходом до влади фсбешника планомірнопланомірно здійснюєтьс захоплення України. З війною до нас прийшла рф,аа двері їй відчинів Зеленський.
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24.04.2024 20:10 Ответить
А ось і кацапский симпатик виліз- Шурік Мовчан.

Україна винна що Рашісти Харків нищать ракетами…

Ху&ло щось там вякае про « санитарную зону», так це Україна щось не так зробила…

Ще одна кацапська консерва в українському інтернеті повторюе скабееву та Шапіро.

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24.04.2024 17:51 Ответить
Никогда не был сторонником Зеленского и никогда им не стану.На форуме цензора практически каждый день последнии пять лет.И мне по фамилии или его лейбу понятно чем дышит каждый посетитель.Вашу риторику всегда воспринимаю исключительно как проросийскую.С людьми с вражеской философией к Украине не общаюсь.Пустая трата времени.Причины мне не интересны.Но впервые вам скажу,то что вы предлогаете_это всё во вред Украины.Замораживание создавшейся ситуации,мирные переговоры с рф с любыми приведенными аргументами и т. п._это всё ведёт к тому, чтобы рашизм и в дальнейшем существовал. Даже достигнув восстановления границ 1991г..не будет войск рф на нашей территории проблема рашизма никуда не денется.Захват территорий рф военным путём и принуждением тоже не является Перемогой.Преступления гитлера поддерживали массово немцы,точно также как и путлера росияни.Но немцы осознали,что они преступники и добровольно признали своими мозгами капитуляцию перед миром.Германия теперь столетиями не будет претендовать на захват суверенных государств.Вот в этом и заключается ПОБЕДА над фашизмом.
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24.04.2024 19:39 Ответить
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24.04.2024 11:14 Ответить
а Салтівку з самого початку майже знищили, там що, воєнні заводи були? Так само хаотично та планомірно знищували як тепер середмістя та інші райони Харкова(((. Так само хаотично. Тому, що кацапи ПІДАРИ, їм не місце на цій планеті серед людей.. Для підарів нічого святого немає. Це схоже на якусь агонію кацапів, отакі хаотичні обстріли. ((
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24.04.2024 11:48 Ответить
Він же десь Білгородській області стоїть, чого його нерозхі.чили ще й досі
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24.04.2024 15:36 Ответить
Вся підорашка повинна бути зруйнована !
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24.04.2024 16:15 Ответить
 
 