В России отменили ход "Бессмертного полка" из-за "угроз безопасности"
В разных городах и регионах РФ отменили проведение 9 мая пропагандистской акции "Бессмертный полк" из-за "угрозы безопасности". В прошлом году шествия тоже не было.
Об отмене шествия заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Она объяснила решение "угрозами общественной безопасности". Вместо традиционного шествия с портретами родственников-военных времен Второй мировой войны, предлагается размещать их на общественном транспорте.
Ранее проведение "Бессмертного полка" отменили в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях.
Российские СМИ называют одной из возможных причин отмены шествия то, что непонятно, как быть с портретами ликвидированных на войне в Украине россиян. Ведь они могут показать масштабы потерь, которые власти РФ пытаются скрыть.
Что такое "Бессмертный полк"?
"Бессмертный полк" - пропагандистская акция, которую оккупанты проводят в РФ накануне или 9 мая (когда отмечают день победы). Во время этого марша родственники погибших во Второй мировой войне россиян несут в руках их портреты.
Майские парады и торжества в России
Ранее в власти разных регионов России сообщали об отмене в этом году первомайских демонстраций, парадов и салютов к 9 мая. В основном чиновники ссылаются на "оперативную обстановку". Концерты и "патриотические акции" там будут проводить только онлайн.
В прошлом году на парад 9 мая в 2023 году в Москву приехали диктатор Беларуси, президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Сам парад был короче, чем в предыдущие годы. Там проехал только один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.
Глава Кремля Владимир Путин тогда заявил во время выступления на параде, что "против нашей родины снова развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму".
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