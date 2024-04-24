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В России отменили ход "Бессмертного полка" из-за "угроз безопасности"

россия,москва,кремль

В разных городах и регионах РФ отменили проведение 9 мая пропагандистской акции "Бессмертный полк" из-за "угрозы безопасности". В прошлом году шествия тоже не было.

Об отмене шествия заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Она объяснила решение "угрозами общественной безопасности". Вместо традиционного шествия с портретами родственников-военных времен Второй мировой войны, предлагается размещать их на общественном транспорте.

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Ранее проведение "Бессмертного полка" отменили в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях.

Российские СМИ называют одной из возможных причин отмены шествия то, что непонятно, как быть с портретами ликвидированных на войне в Украине россиян. Ведь они могут показать масштабы потерь, которые власти РФ пытаются скрыть.

Смотрите: Путин о начале Второй мировой: Поляки заставили Гитлера напасть на себя. ВИДЕО

Что такое "Бессмертный полк"?

"Бессмертный полк" - пропагандистская акция, которую оккупанты проводят в РФ накануне или 9 мая (когда отмечают день победы). Во время этого марша родственники погибших во Второй мировой войне россиян несут в руках их портреты.

Майские парады и торжества в России

Ранее в власти разных регионов России сообщали об отмене в этом году первомайских демонстраций, парадов и салютов к 9 мая. В основном чиновники ссылаются на "оперативную обстановку". Концерты и "патриотические акции" там будут проводить только онлайн.

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В прошлом году на парад 9 мая в 2023 году в Москву приехали диктатор Беларуси, президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Сам парад был короче, чем в предыдущие годы. Там проехал только один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.

Глава Кремля Владимир Путин тогда заявил во время выступления на параде, что "против нашей родины снова развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму".

Автор: 

Вторая мировая война (417) пропаганда (3667) россия (95352)


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Топ комментарии
+13
Пусть протащат по площади фото своих орков которые сами застрелились или подельники добили.
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24.04.2024 09:17
+13
Куди ж тепер палки пхати
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24.04.2024 09:17
+8
Проблема в кількості нових таких полках. Народ буде ображатися, що свіженьких забувають і не всім пельмені дають.
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24.04.2024 09:17
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Пусть протащат по площади фото своих орков которые сами застрелились или подельники добили.
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24.04.2024 09:17 Ответить
Ти уявляєш 460000+ на палках на красній площі .
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24.04.2024 09:34 Ответить
Проблема в кількості нових таких полках. Народ буде ображатися, що свіженьких забувають і не всім пельмені дають.
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24.04.2024 09:17 Ответить
Куди ж тепер палки пхати
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24.04.2024 09:17 Ответить
для цього в них швабри і пляшки є
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24.04.2024 09:25 Ответить
В сраки себе пусть вставляют, пи...оры.
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24.04.2024 09:37 Ответить
А шо сталося? Киев за три дня? И что интересно, орки, наверное, верили. Никакого критического мышления в мозгах 🤡
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24.04.2024 09:19 Ответить
Критичне мислення там непогано є, коли треба посіяти сумнів у, наприклад, доказах чергового знищення російської вундервафлі. В коментарях під відеозаписами чи фото русня демонструє дива уважності, логічності та винахідливості в окозамилюванні.
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24.04.2024 09:22 Ответить
Аж не віриться! Кацапотварюки не будуть носити дєдов на палках в дєнь побєдобєсія.Та це пряма діскрєдітация вооружонних сіл і есвео. Атдавших такой пріказ ілі в зону ілі на пєрєдовую бес суда і слєдствія.
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24.04.2024 10:59 Ответить
Є чутки, що вони будуть ходити з загиблими на сво, і це будуть дуже великі товпи, тому і заборонили
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24.04.2024 11:03 Ответить
Сдох бЯзсмертнай то полк.
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24.04.2024 09:20 Ответить
Там у мацкві на поклонній горі планують весь травень показувати захоплену у ЗСУ бронетехніку. Вже звозять мардери, бредлі. та м-113...
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24.04.2024 09:21 Ответить
нку так війна, є втрати.. коли весь Хрещатик був заставлений москальською технікою.. акаційбуло десь 30 мінімум..
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24.04.2024 09:27 Ответить
А нам й звозити нетреба..їх металобрухтом третина країни засрана..
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24.04.2024 09:30 Ответить
Ну правильно, загроза безпеці. Бо якщо хоч 20 відсотків начепити своїх кончених свошніків на палку, то вони всі і охреніють, що кількість дохлих пустоголових рабів не сходиться з соловйовським побєдобєсієм)) і може навіть своїм ох@ванієм спортять сцарю вранішню каву
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24.04.2024 09:21 Ответить
Яка там загроза? Не можуть визначитися яких на палки а яких на транспорт.
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24.04.2024 09:22 Ответить
чому, нових "клієнтів" ще на палках не носили
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24.04.2024 09:22 Ответить
***** сцить, що кацапи замість дідів повісять на палки своїх свіженьких мерців, що загинули в Україні.
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24.04.2024 09:23 Ответить
Та нах мені іх ходи по рашці - хаи хоч на головах ходять - ходу в Украіні вони не відмінили - зброі не хватає
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24.04.2024 09:23 Ответить
Депарадизація.
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24.04.2024 09:23 Ответить
Шо путлєр-фашистен,злякалися,що повилазять з карточками родичі чєртєй з сво?
І тоді тоді появиться "безсмертна дивізія"!
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24.04.2024 09:27 Ответить
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24.04.2024 09:28 Ответить
Орск
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24.04.2024 09:36 Ответить
Отакої !! А як же діди ,, чи не образяться .!?
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24.04.2024 09:28 Ответить
Та які там діди,ху#ло та його шобло бояться,що ватні кацапи на палки своїх "зашкварених" в Україні ********* повісять та повилазять з ними на вулиці й тоді масштаб втрат стане більш-менш зрозумілий,от і вся причина відміни цього "карнавалу".
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24.04.2024 09:36 Ответить
От дурні! Такий привід для роздмухування "патриєттізму" втрачають! На "Безсмертний полк" скинуть "БПЛА самалётнава типа" розмальований "тризубами" І підірвать! Це ж буде "Норд-Ост" Беслан Каширське шосе і Волгодонськ разом узяті! Бидло двері у військкоматах виламуватиме!
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24.04.2024 09:33 Ответить
🙉 твою ***** маму, отака трагедія. А як же бути срєпним зомбі, як же вони будуть жити без "ходи ідіотів"? А куди тепер дівати портрети дидив? Така трагедія, я буду пити каплі. 😱
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24.04.2024 09:34 Ответить
Діди там покінчались ,або що??!
Не можна занижати взяту планку,
Нехай каміння, дрони хай з небес,
Собі стромляйте в зад безсмертну палку!
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24.04.2024 09:39 Ответить
Тому
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24.04.2024 09:41 Ответить
У дєдов від палок почались гомосексуальні фантазії. )
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24.04.2024 09:44 Ответить
Палок, для 450,000 орків 200-х, нехватає …
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24.04.2024 09:44 Ответить
Пляшок...
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24.04.2024 09:49 Ответить
А как же тєпєрь дєди на палачкьє?!
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24.04.2024 10:01 Ответить
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24.04.2024 10:50 Ответить
з відміною цього побєдобєсного дійства все просто: ***** не потрібно, щоби замість дєдов на палках понесли десятки тисяч нових подохших "героїв".
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24.04.2024 10:55 Ответить
А що тім "полкам" загрожує, вони ж "безсмертні", навпаки - вивести на площі та в'їбати по кожному з усіх зарядів, перевірити на "безсмертя"
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24.04.2024 10:56 Ответить
Ненуашо?! Мертве на паличці здохнути у другий раз вже не може. Хіба папір погорить. А якщо підставки під ті палички передохнуть, то й хай їм грець! Баби єщьо нарожают!
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24.04.2024 13:25 Ответить
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24.04.2024 12:13 Ответить
Йой, а як же? Орки же чекають! Орчиці пілотки на голови натягують. Орченят вдягають у гімнастерки (туалетний папір, чілішолі? ), колясочки косплеять під танки. Рейхстаг з фанери вже жуки почали точити... Чи що там в них *******? Фортеця Бахмут?..
Ані хліба, ані видовищ! Довоювалися!
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24.04.2024 13:21 Ответить
Прорахувались, але де???
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24.04.2024 13:28 Ответить
 
 