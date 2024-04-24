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Новини
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В Росії скасували ходу "Безсмертного полку" через "загрози безпеці"

россия,москва,кремль

В різних містах та регіонах РФ скасували проведення 9 травня пропагандистської акції "Безсмертний полк" через "загрозу безпеці". Торік ходи теж не було.

Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Вона пояснила рішення "загрозами громадській безпеці". Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.

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Раніше проведення "Безсмертного полку" скасували в Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях.

Російські ЗМІ називають однією з можливих причин скасування ходи те, що незрозуміло, як бути з портретами ліквідованих на війні в Україні росіян. Адже вони можуть показати масштаби втрат, які влада РФ намагається приховати.

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Що таке "Безсмертний полк"?

"Безсмертний полк" - пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня (коли відзначають день перемоги). Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.

Травневі паради й урочистості в Росії

Раніше в влада різних регіонів Росії повідомляла про скасування цьогоріч першотравневих демонстрацій, парадів та салютів до 9 травня. В основному чиновники посилаються на "оперативну обстановку". Концерти та "патріотичні акції" там проводитимуть лише онлайн.

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Торік на парад 9 травня у 2023 році до Москви приїхали диктатор Білорусі, президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану. Сам парад був коротшим, ніж у попередні роки. Там проїхав лише один 80-річний танк Т-34 та не було авіації.

Очільник Кремля Володимир Путін тоді заявив під час виступу на параді, що "проти нашої батьківщини знову розв'язана справжня війна. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму".

Автор: 

Друга світова війна (291) пропаганда (2795) росія (64911)


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Топ коментарі
+13
Пусть протащат по площади фото своих орков которые сами застрелились или подельники добили.
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24.04.2024 09:17
+13
Куди ж тепер палки пхати
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24.04.2024 09:17
+8
Проблема в кількості нових таких полках. Народ буде ображатися, що свіженьких забувають і не всім пельмені дають.
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24.04.2024 09:17
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Пусть протащат по площади фото своих орков которые сами застрелились или подельники добили.
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24.04.2024 09:17 Відповісти
Ти уявляєш 460000+ на палках на красній площі .
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24.04.2024 09:34 Відповісти
Проблема в кількості нових таких полках. Народ буде ображатися, що свіженьких забувають і не всім пельмені дають.
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24.04.2024 09:17 Відповісти
Куди ж тепер палки пхати
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24.04.2024 09:17 Відповісти
для цього в них швабри і пляшки є
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24.04.2024 09:25 Відповісти
В сраки себе пусть вставляют, пи...оры.
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24.04.2024 09:37 Відповісти
А шо сталося? Киев за три дня? И что интересно, орки, наверное, верили. Никакого критического мышления в мозгах 🤡
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24.04.2024 09:19 Відповісти
Критичне мислення там непогано є, коли треба посіяти сумнів у, наприклад, доказах чергового знищення російської вундервафлі. В коментарях під відеозаписами чи фото русня демонструє дива уважності, логічності та винахідливості в окозамилюванні.
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24.04.2024 09:22 Відповісти
Аж не віриться! Кацапотварюки не будуть носити дєдов на палках в дєнь побєдобєсія.Та це пряма діскрєдітация вооружонних сіл і есвео. Атдавших такой пріказ ілі в зону ілі на пєрєдовую бес суда і слєдствія.
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24.04.2024 10:59 Відповісти
Є чутки, що вони будуть ходити з загиблими на сво, і це будуть дуже великі товпи, тому і заборонили
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24.04.2024 11:03 Відповісти
Сдох бЯзсмертнай то полк.
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24.04.2024 09:20 Відповісти
Там у мацкві на поклонній горі планують весь травень показувати захоплену у ЗСУ бронетехніку. Вже звозять мардери, бредлі. та м-113...
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24.04.2024 09:21 Відповісти
нку так війна, є втрати.. коли весь Хрещатик був заставлений москальською технікою.. акаційбуло десь 30 мінімум..
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24.04.2024 09:27 Відповісти
А нам й звозити нетреба..їх металобрухтом третина країни засрана..
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24.04.2024 09:30 Відповісти
Ну правильно, загроза безпеці. Бо якщо хоч 20 відсотків начепити своїх кончених свошніків на палку, то вони всі і охреніють, що кількість дохлих пустоголових рабів не сходиться з соловйовським побєдобєсієм)) і може навіть своїм ох@ванієм спортять сцарю вранішню каву
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24.04.2024 09:21 Відповісти
Яка там загроза? Не можуть визначитися яких на палки а яких на транспорт.
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24.04.2024 09:22 Відповісти
чому, нових "клієнтів" ще на палках не носили
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24.04.2024 09:22 Відповісти
***** сцить, що кацапи замість дідів повісять на палки своїх свіженьких мерців, що загинули в Україні.
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24.04.2024 09:23 Відповісти
Та нах мені іх ходи по рашці - хаи хоч на головах ходять - ходу в Украіні вони не відмінили - зброі не хватає
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24.04.2024 09:23 Відповісти
Депарадизація.
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24.04.2024 09:23 Відповісти
Шо путлєр-фашистен,злякалися,що повилазять з карточками родичі чєртєй з сво?
І тоді тоді появиться "безсмертна дивізія"!
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24.04.2024 09:27 Відповісти
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24.04.2024 09:28 Відповісти
Орск
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24.04.2024 09:36 Відповісти
Отакої !! А як же діди ,, чи не образяться .!?
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24.04.2024 09:28 Відповісти
Та які там діди,ху#ло та його шобло бояться,що ватні кацапи на палки своїх "зашкварених" в Україні ********* повісять та повилазять з ними на вулиці й тоді масштаб втрат стане більш-менш зрозумілий,от і вся причина відміни цього "карнавалу".
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24.04.2024 09:36 Відповісти
От дурні! Такий привід для роздмухування "патриєттізму" втрачають! На "Безсмертний полк" скинуть "БПЛА самалётнава типа" розмальований "тризубами" І підірвать! Це ж буде "Норд-Ост" Беслан Каширське шосе і Волгодонськ разом узяті! Бидло двері у військкоматах виламуватиме!
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24.04.2024 09:33 Відповісти
🙉 твою ***** маму, отака трагедія. А як же бути срєпним зомбі, як же вони будуть жити без "ходи ідіотів"? А куди тепер дівати портрети дидив? Така трагедія, я буду пити каплі. 😱
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24.04.2024 09:34 Відповісти
Діди там покінчались ,або що??!
Не можна занижати взяту планку,
Нехай каміння, дрони хай з небес,
Собі стромляйте в зад безсмертну палку!
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24.04.2024 09:39 Відповісти
Тому
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24.04.2024 09:41 Відповісти
У дєдов від палок почались гомосексуальні фантазії. )
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24.04.2024 09:44 Відповісти
Палок, для 450,000 орків 200-х, нехватає …
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24.04.2024 09:44 Відповісти
Пляшок...
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24.04.2024 09:49 Відповісти
А как же тєпєрь дєди на палачкьє?!
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24.04.2024 10:01 Відповісти
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24.04.2024 10:50 Відповісти
з відміною цього побєдобєсного дійства все просто: ***** не потрібно, щоби замість дєдов на палках понесли десятки тисяч нових подохших "героїв".
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24.04.2024 10:55 Відповісти
А що тім "полкам" загрожує, вони ж "безсмертні", навпаки - вивести на площі та в'їбати по кожному з усіх зарядів, перевірити на "безсмертя"
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24.04.2024 10:56 Відповісти
Ненуашо?! Мертве на паличці здохнути у другий раз вже не може. Хіба папір погорить. А якщо підставки під ті палички передохнуть, то й хай їм грець! Баби єщьо нарожают!
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24.04.2024 13:25 Відповісти
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24.04.2024 12:13 Відповісти
Йой, а як же? Орки же чекають! Орчиці пілотки на голови натягують. Орченят вдягають у гімнастерки (туалетний папір, чілішолі? ), колясочки косплеять під танки. Рейхстаг з фанери вже жуки почали точити... Чи що там в них *******? Фортеця Бахмут?..
Ані хліба, ані видовищ! Довоювалися!
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24.04.2024 13:21 Відповісти
Прорахувались, але де???
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24.04.2024 13:28 Відповісти
 
 