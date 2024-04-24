В Росії скасували ходу "Безсмертного полку" через "загрози безпеці"
В різних містах та регіонах РФ скасували проведення 9 травня пропагандистської акції "Безсмертний полк" через "загрозу безпеці". Торік ходи теж не було.
Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
Вона пояснила рішення "загрозами громадській безпеці". Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.
Раніше проведення "Безсмертного полку" скасували в Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях.
Російські ЗМІ називають однією з можливих причин скасування ходи те, що незрозуміло, як бути з портретами ліквідованих на війні в Україні росіян. Адже вони можуть показати масштаби втрат, які влада РФ намагається приховати.
Що таке "Безсмертний полк"?
"Безсмертний полк" - пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня (коли відзначають день перемоги). Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.
Травневі паради й урочистості в Росії
Раніше в влада різних регіонів Росії повідомляла про скасування цьогоріч першотравневих демонстрацій, парадів та салютів до 9 травня. В основному чиновники посилаються на "оперативну обстановку". Концерти та "патріотичні акції" там проводитимуть лише онлайн.
Торік на парад 9 травня у 2023 році до Москви приїхали диктатор Білорусі, президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану. Сам парад був коротшим, ніж у попередні роки. Там проїхав лише один 80-річний танк Т-34 та не було авіації.
Очільник Кремля Володимир Путін тоді заявив під час виступу на параді, що "проти нашої батьківщини знову розв'язана справжня війна. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І тоді тоді появиться "безсмертна дивізія"!
Не можна занижати взяту планку,
Нехай каміння, дрони хай з небес,
Собі стромляйте в зад безсмертну палку!
Ані хліба, ані видовищ! Довоювалися!