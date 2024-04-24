В Росії скасували ходу "Безсмертного полку" через "загрози безпеці"

В різних містах та регіонах РФ скасували проведення 9 травня пропагандистської акції "Безсмертний полк" через "загрозу безпеці". Торік ходи теж не було.

Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Вона пояснила рішення "загрозами громадській безпеці". Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.

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Раніше проведення "Безсмертного полку" скасували в Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях.

Російські ЗМІ називають однією з можливих причин скасування ходи те, що незрозуміло, як бути з портретами ліквідованих на війні в Україні росіян. Адже вони можуть показати масштаби втрат, які влада РФ намагається приховати.

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Що таке "Безсмертний полк"?

"Безсмертний полк" - пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня (коли відзначають день перемоги). Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.

Травневі паради й урочистості в Росії

Раніше в влада різних регіонів Росії повідомляла про скасування цьогоріч першотравневих демонстрацій, парадів та салютів до 9 травня. В основному чиновники посилаються на "оперативну обстановку". Концерти та "патріотичні акції" там проводитимуть лише онлайн.

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Торік на парад 9 травня у 2023 році до Москви приїхали диктатор Білорусі, президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану. Сам парад був коротшим, ніж у попередні роки. Там проїхав лише один 80-річний танк Т-34 та не було авіації.

Очільник Кремля Володимир Путін тоді заявив під час виступу на параді, що "проти нашої батьківщини знову розв'язана справжня війна. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму".