Окупанти планують на 9 травня масово вивозити підлітків з окупованих територій до РФ на екскурсії, - Центр нацспротиву

Кремль планує до 9 травня масово вивозити підлітків з окупованих українських територій на пропагандистські заходи в Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Москва використовує другу світову, як важливий фундамент своєї пропаганди. Спекуляції на трагедії дозволяють москві мілітаризувати своє населення та виправдовувати свою неофашистську політику.

Кожен рік на росії тривають пропагандистські заходи, де з кожним роком перемога срср знецінюється, а саме свято змінює підтексти у потрібному кремлі дусі", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Росіяни активно готуються до вивезення українських дітей з окупованих територій до РФ на "оздоровлення", - Центр нацспротиву

Дітей зі шкіл окупованого півдня України збираються вивозити для масовки у Ростов, зазначили в ЦНС.

"Центр національного спротиву зауважує, що кодек дотичний до вивезення українських підлітків з метою промивання їм мізків стане відомим Руху Опору", - додали в ЦНС.

Також читайте: Окупанти розносять "платіжки" по зруйнованих будинках Маріуполя, - міськрада