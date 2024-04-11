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Новини Окуповані території
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Окупанти планують на 9 травня масово вивозити підлітків з окупованих територій до РФ на екскурсії, - Центр нацспротиву

пропаганда,русский,мир,руський,косплей

Кремль планує до 9 травня масово вивозити підлітків з окупованих українських територій на пропагандистські заходи в Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Москва використовує другу світову, як важливий фундамент своєї пропаганди. Спекуляції на трагедії дозволяють москві мілітаризувати своє населення та виправдовувати свою неофашистську політику.

Кожен рік на росії тривають пропагандистські заходи, де з кожним роком перемога срср знецінюється, а саме свято змінює підтексти у потрібному кремлі дусі", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Росіяни активно готуються до вивезення українських дітей з окупованих територій до РФ на "оздоровлення", - Центр нацспротиву

Дітей зі шкіл окупованого півдня України збираються вивозити для масовки у Ростов, зазначили в ЦНС.

"Центр національного спротиву зауважує, що кодек дотичний до вивезення українських підлітків з метою промивання їм мізків стане відомим Руху Опору", - додали в ЦНС.

Також читайте: Окупанти розносять "платіжки" по зруйнованих будинках Маріуполя, - міськрада

Автор: 

Друга світова війна (292) окупація (6685) пропаганда (2801) Центр національного спротиву (814)


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"Победобесие"! Як сказав один відомий росіянин: "Главным сваим дастижением в ХХ веке рассеяне считают пабеду в Великой Атечественнай вайне! Других дастиженй у них нет!"
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11.04.2024 10:33 Відповісти
Та ці хворі на всю голову можуть запхати дітей до автобусів, а потім дорогою розтріляти/розвалити з будь якої зброї й звалить все на укрофашистів..вони ж ********** свої скрєпні дати..
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11.04.2024 10:42 Відповісти
річниці завершення Другої світової війни
Што?
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11.04.2024 10:35 Відповісти
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11.04.2024 10:38 Відповісти
Россияне не размножаются как люди. Они размножаются путем заражения как вирус.
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11.04.2024 10:44 Відповісти
Якщо на фото українські "діти", щось не дуже вони засмучені...
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11.04.2024 11:02 Відповісти
Потім їх ніде не знайдуть.
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11.04.2024 11:22 Відповісти
 
 