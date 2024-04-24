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Новости Война
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Войска РФ нанесли ракетный удар по пригороду Сум (обновлено)

вибух

Во время воздушной тревоги в Сумах прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах заявили о ракетной опасности.

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Впоследствии в Сумской ОВА сообщили, что сегодня, 24 апреля, враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются", – говорится в сообщении.

Автор: 

взрыв (6721) Сумы (1071)


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Боже,спаси та збережи Украiну та весь наш народ! 🙏🙏🙏
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24.04.2024 18:22 Ответить
інформація не правдива. вибухи пролунали до повітряної тривоги, а не під час.
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24.04.2024 19:05 Ответить
 
 