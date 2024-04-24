Войска РФ нанесли ракетный удар по пригороду Сум (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Сумах прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах заявили о ракетной опасности.
Впоследствии в Сумской ОВА сообщили, что сегодня, 24 апреля, враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются", – говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таня М
показать весь комментарий24.04.2024 18:22 Ответить Мне нравится 1
cimbitep
показать весь комментарий24.04.2024 19:05 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль