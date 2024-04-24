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Війська РФ завдали ракетного удару по передмістю Сум (оновлено)

вибух

Під час повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку.

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Згодом у Сумській ОВА повідомили, що сьогодні, 24 квітня ворог наніс ракетний удар по передмістю обласного центру.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

вибух (4436) Суми (808)


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Боже,спаси та збережи Украiну та весь наш народ! 🙏🙏🙏
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24.04.2024 18:22 Відповісти
інформація не правдива. вибухи пролунали до повітряної тривоги, а не під час.
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24.04.2024 19:05 Відповісти
 
 