Війська РФ завдали ракетного удару по передмістю Сум (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку.
Згодом у Сумській ОВА повідомили, що сьогодні, 24 квітня ворог наніс ракетний удар по передмістю обласного центру.
"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Таня М
показати весь коментар24.04.2024 18:22 Відповісти Мені подобається 1
cimbitep
показати весь коментар24.04.2024 19:05 Відповісти Мені подобається 0
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