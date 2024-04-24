Вражескую ракету сбили на Днепропетровщине
Ближе к вечеру 24 апреля над территорией Днепропетровщины была сбита вражеская ракета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВК "Схід".
"По состоянию на 17.00, в Синельниковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" сбита управляемая авиационная ракета Х-69", - говорится в сообщении.
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Olena Teslenko
показать весь комментарий24.04.2024 18:22 Ответить Мне нравится 1
Ирина Корзун
показать весь комментарий24.04.2024 20:22 Ответить Мне нравится 0
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