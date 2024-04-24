Вражескую ракету сбили на Днепропетровщине

Ближе к вечеру 24 апреля над территорией Днепропетровщины была сбита вражеская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВК "Схід".

"По состоянию на 17.00, в Синельниковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" сбита управляемая авиационная ракета Х-69", - говорится в сообщении.

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