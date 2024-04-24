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Новости Война
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Вражескую ракету сбили на Днепропетровщине

ппо

Ближе к вечеру 24 апреля над территорией Днепропетровщины была сбита вражеская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВК "Схід".

"По состоянию на 17.00, в Синельниковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" сбита управляемая авиационная ракета Х-69", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ПВО (2704) ракеты (3549) уничтожение (6823) Днепропетровская область (3840)


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Які ж молодці!!!
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24.04.2024 18:22 Ответить
Слава ППО !!
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24.04.2024 20:22 Ответить
 
 