Российские захватчики этой ночью атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, обстреляли из артиллерии.. ФОТОРЕПОРТАЖ
За вечер и ночь оккупанты 5 раз били по Никопольскому району: по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Повреждены предприятие и агрофирма. А еще - линии электропередач. Без света осталась часть абонентов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, из-за вечерних атак FPV-дронами в районе побиты еще один частный дом и хозяйственная постройка.
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