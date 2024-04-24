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Российские захватчики этой ночью атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, обстреляли из артиллерии.. ФОТОРЕПОРТАЖ

За вечер и ночь оккупанты 5 раз били по Никопольскому району: по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Повреждены предприятие и агрофирма. А еще - линии электропередач. Без света осталась часть абонентов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, из-за вечерних атак FPV-дронами в районе побиты еще один частный дом и хозяйственная постройка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали Никопольщину более 20 раз дронами и артиллерией, пострадали два человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

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обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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