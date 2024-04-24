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Російські загарбники цієї ночі атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, обстріляли з артилерії. ФОТОрепортаж

За вечір та ніч окупанти 5 разів били по Нікопольському району: по самому Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджені підприємство й агрофірма. А ще - лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, через вечірні атаки FPV-дронами в районі понівечені ще один приватний будинок та господарська споруда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували Нікопольщину понад 20 разів дронами та артилерією, постраждали двоє людей, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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