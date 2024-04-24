Російські загарбники цієї ночі атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, обстріляли з артилерії. ФОТОрепортаж

За вечір та ніч окупанти 5 разів били по Нікопольському району: по самому Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджені підприємство й агрофірма. А ще - лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, через вечірні атаки FPV-дронами в районі понівечені ще один приватний будинок та господарська споруда.

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