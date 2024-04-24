Ворожу ракету знищено на Дніпропетровщині

Ближче до вечора 24 квітня над територією Дніпропетровщини було знищено ворожу ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ПК "Схід".

"Станом на 17.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовануавіаційнуракету Х-69", - йдеться у повідомленні.

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