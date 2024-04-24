Ворожу ракету знищено на Дніпропетровщині
Ближче до вечора 24 квітня над територією Дніпропетровщини було знищено ворожу ракету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ПК "Схід".
"Станом на 17.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовануавіаційнуракету Х-69", - йдеться у повідомленні.
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Olena Teslenko
показати весь коментар24.04.2024 18:22 Відповісти Мені подобається 1
Ирина Корзун
показати весь коментар24.04.2024 20:22 Відповісти Мені подобається 0
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