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Новини Війна
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Ворожу ракету знищено на Дніпропетровщині

ппо

Ближче до вечора 24 квітня над територією Дніпропетровщини було знищено ворожу ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ПК "Схід".

"Станом на 17.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовануавіаційнуракету Х-69", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Дніпровському районі збили російський розвідувальний безпілотник

Автор: 

ППО (3142) ракети (4000) знищення (7135) Дніпропетровська область (3613)


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Які ж молодці!!!
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24.04.2024 18:22 Відповісти
Слава ППО !!
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24.04.2024 20:22 Відповісти
 
 