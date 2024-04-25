Враг утром нанес ракетный удар по Черкасщине, атакован объект критической инфраструктуры
Утром, 25 апреля, оккупанты атаковали Черкасскую область - поврежден объект критической инфраструктуры, за медицинской помощью обратились шесть человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
"Утром враг атаковал нашу Черкасщину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.
"Без погибших. На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек. Все службы - на месте", - отметил Табурец.
Напомним, утром, 25 апреля, воздушную тревогу объявляли в ряде областей.
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