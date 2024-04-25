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Враг утром нанес ракетный удар по Черкасщине, атакован объект критической инфраструктуры

ракети

Утром, 25 апреля, оккупанты атаковали Черкасскую область - поврежден объект критической инфраструктуры, за медицинской помощью обратились шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"Утром враг атаковал нашу Черкасщину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.

"Без погибших. На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек. Все службы - на месте", - отметил Табурец.

Напомним, утром, 25 апреля, воздушную тревогу объявляли в ряде областей.

Также смотрите: Ночью агрессор трижды обстреливал Никопольщину, в Синельниковском районе обломками ракеты поврежден частный дом. ФОТО

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обстрел (26872) ракеты (3549) Черниговская область (1116)


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На Черкащині, того ригоАНАЛЬНОГО лайна, вдосталь, тому і коригують обстріли московитів! Жоден, коригувальник, так і не висить, біля міськРади… упродовж 3 років, повномасштабної війни московитів! Чекали на посади і паради..

Співпадіння …
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25.04.2024 08:27 Ответить
А нічого, що Чорні Запоріжці мають початок з Черкащини, вірніше Золотоноша. Та і Лимнський напрямок це Черкащина, Авдіївка, Зміїний, Маріуполь. Ви самі то як? На фронті?! Чи в консульстві України для повернення до лав ЗСУ
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25.04.2024 08:57 Ответить
Не треба змішувати лайно з медом, користі не буде!!
На АнтиМайдан, возили автобусами ригоАНАЛИ з Черкащини, Полтавщини теж не 10 осіб!
Правда, вона не для зручності, а висновків…
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25.04.2024 09:05 Ответить
Не потрібно змішувати 2013 і 2024,бо 11 років це епоха,яка має і Порошенко з ЗСУ і зе без ЗСУ, але з слугами. А про Черкащину, то не меліть фігню, бо вислів з кораблем належить хлопцю з Золотоноші
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25.04.2024 09:20 Ответить
шо є то є. це приклад одного великого ірдинського електорального болота. як зразок, цієї ж тутошньої валентини безуглої, племенник шурік, ще той лобуряка за 100 кіло й 2м зросту, окопався в своїй бурсі й жде моменту, щоб патбілєт вчасно поміняти та свою партейну свободу тепер вже на беспартєйне рабство. поки його тьотя всим тут накидує, - чого не в окопах!. точно тричі броньований інвалід, як у них там прийнято прикриватись серед "вибившихся в мєлкіє рукаводітєлі" ))
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25.04.2024 09:56 Ответить
Який "критичний об'зкт" москалі і так знають і розпишуть, а українцям зелена лайновлада Хуцпу на вуха намітує, бо кожен такий удар це є і злочин ЗЄлі, і тих лохів що за нього наголосували...
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25.04.2024 08:33 Ответить
По ... цілі відпрацював захист ППО... Р Е З У Л Ь Т А Т "відпрацювання"? Можна і не відповідати - О (зеро). Немає у нас ППО і ПРО, не організовано і не забезпечено. Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, інфраструктуру... А ППО і ПРО лише у нескінченних відосіках і монологах обдолбаного аморала з Банкової. І ще йому підспівують наші адмініс(т)ратори і речники т.з. "повітряних сил". Вони все збивають, лише вражі "уламки" у все попадають і руйнують. Брехня уведена у ранг державної політики.
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25.04.2024 08:42 Ответить
Зеля докерувався. А вибирали його щоб АТО зікінчив, бо Порошенко наживався на війні! Забули вже?
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25.04.2024 08:42 Ответить
 
 