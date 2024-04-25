Нападение РФ на НАТО закончится для Москвы поражением, - МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нападение России на страны-члены НАТО закончится для Москвы поражением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По словам Сикорского, нападение России на страны НАТО закончится поражением для Москвы, в то же время Альянс должен усилить свою оборону.

Также министр заявил, что Россия врет, когда говорит, что Польша хочет аннексировать части Запада Украины

Говоря на украинском, он сказал: "Львов - это Украина".

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