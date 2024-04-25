Нападение РФ на НАТО закончится для Москвы поражением, - МИД Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нападение России на страны-члены НАТО закончится для Москвы поражением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
По словам Сикорского, нападение России на страны НАТО закончится поражением для Москвы, в то же время Альянс должен усилить свою оборону.
Также министр заявил, что Россия врет, когда говорит, что Польша хочет аннексировать части Запада Украины
Говоря на украинском, он сказал: "Львов - это Украина".
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до чого ця пісдйож???
щоб не дати достатньо зброї???
бо самим треба???
24 раза ***** брало Чорнобаївку....
яке нах.... НАТО????він ібанутий але не дурак...
***** прекрасно побачило що буде з тим що летить в сторону НАТО
на прикладі атаки ірану на ізраіль.
і ***** знає,
теж саме буде і з його ядерними ракетами...
тож все це пісдьож чистої води..,
НАТА может спать спокойно...