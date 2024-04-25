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Новости Война
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Нападение РФ на НАТО закончится для Москвы поражением, - МИД Польши

путін

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нападение России на страны-члены НАТО закончится для Москвы поражением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По словам Сикорского, нападение России на страны НАТО закончится поражением для Москвы, в то же время Альянс должен усилить свою оборону.

Также министр заявил, что Россия врет, когда говорит, что Польша хочет аннексировать части Запада Украины

Говоря на украинском, он сказал: "Львов - это Украина".

Читайте: Конкретных заявлений от коллег по ЕС о предоставлении Украине систем ПВО не услышал, - глава МИД Польши Сикорский

Автор: 

НАТО (9948) россия (95352) Сикорский (399)


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Топ комментарии
+12
Збийте хоч одну ракету для початку.
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25.04.2024 12:30
+11
Польські фермери русню не пропустять
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25.04.2024 12:44
+7
Быстрее бы уже напал...
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25.04.2024 12:38
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Збийте хоч одну ракету для початку.
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25.04.2024 12:30 Ответить
то замолаживают спецом, как замолаживали их мы в феврале 22го...
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25.04.2024 12:37 Ответить
Быстрее бы уже напал...
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25.04.2024 12:38 Ответить
Кацапів цікавлять слабкі країни колишнього "совка", а НАТО це лише лякалка для "вєчьнапьяних". Війна рашистів з НАТО можлива лише якщо звідти вийдуть США, або у складі коаліції з Китаєм, КНДР та Іраном що у найближчий час малоймовірно.
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25.04.2024 12:38 Ответить
Польські фермери русню не пропустять
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25.04.2024 12:44 Ответить
Без доплати не пустять? Звісно, це вже зовсім інший рівень
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25.04.2024 13:02 Ответить
якщо в воду кинути прямокутну цеглину, хвиля розійдеться кругла!!!!
до чого ця пісдйож???
щоб не дати достатньо зброї???
бо самим треба???
24 раза ***** брало Чорнобаївку....
яке нах.... НАТО????він ібанутий але не дурак...
***** прекрасно побачило що буде з тим що летить в сторону НАТО
на прикладі атаки ірану на ізраіль.
і ***** знає,
теж саме буде і з його ядерними ракетами...
тож все це пісдьож чистої води..,
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25.04.2024 12:49 Ответить
Мені особисто все це дзявкотіння нагадуе байку Крилова , про слона і моську. На всі ці висери кацапів вже ніхто і уваги не звертае, нікому не цікаві висери кацапських пропогандонів. Мало про шо кукурікають придурки в кацапському дурдомі.
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25.04.2024 12:52 Ответить
Нападение кацапии на Украину неизбежно закончится полным её крахом и очередным развалом москальской ымперии!!!
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25.04.2024 12:54 Ответить
Зараз на передньому краю страшної війни з рашізмом Україна, а Польща намагаеться привернути хоч частину увагі до себе, відвертючи ії від ганебних вчинків своїх так званих "фермерів".
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25.04.2024 13:01 Ответить
Поміркуйте, що краще - колупатись у гною, чи валяти дурня на кордоні за конкретні російські нафтодолари? Отож бо!
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25.04.2024 13:05 Ответить
***** насправді величезний боягуз , тому ці всі понти його з нападом на НАТО розраховані або на дурнів або ще на щось, його рівень нараду це позаблокові , відносно невеликі держави зі слабкою та безпринципною політ елітою типу України
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25.04.2024 13:14 Ответить
Ага, НАТА даже з кацапськими ракетами на своїй території воювати боїться.
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25.04.2024 13:21 Ответить
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25.04.2024 13:25 Ответить
Кацапи не будуть нападати на НАТО, бо чудово згають, що полуячать ******. А НАТО це знає, і Сікорсикий знає, але треба ж шось ляпнути воєвниче, аби не допомагати Украін
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25.04.2024 13:46 Ответить
Поки-що вистачило Охтирської Тероборони.

НАТА может спать спокойно...
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25.04.2024 13:49 Ответить
Та хай би вже і напало , щоб і ви трохи кровʼю вмилися .
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25.04.2024 14:23 Ответить
 
 