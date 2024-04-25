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Новини Війна
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Напад РФ на НАТО закінчиться для Москви поразкою, - МЗС Польщі

путін

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що напад Росії на країни-члени НАТО закінчиться для Москви поразкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За словами Сікорського, напад Росії на країни НАТО закінчиться поразкою для Москви, водночас Альянс має посилити свою оборону.

Також міністр заявив, що Росія бреше, коли каже, що Польща хоче анексувати частини Заходу України

Говорячи українською, він сказав: "Львів - це Україна".

Читайте: Конкретних заяв від колег по ЄС щодо надання Україні систем ППО не почув, - глава МЗС Польщі Сікорський

Автор: 

НАТО (6408) росія (64911) Сікорський (241)


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Топ коментарі
+12
Збийте хоч одну ракету для початку.
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25.04.2024 12:30
+11
Польські фермери русню не пропустять
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25.04.2024 12:44
+7
Быстрее бы уже напал...
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25.04.2024 12:38
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Збийте хоч одну ракету для початку.
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25.04.2024 12:30 Відповісти
то замолаживают спецом, как замолаживали их мы в феврале 22го...
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25.04.2024 12:37 Відповісти
Быстрее бы уже напал...
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25.04.2024 12:38 Відповісти
Кацапів цікавлять слабкі країни колишнього "совка", а НАТО це лише лякалка для "вєчьнапьяних". Війна рашистів з НАТО можлива лише якщо звідти вийдуть США, або у складі коаліції з Китаєм, КНДР та Іраном що у найближчий час малоймовірно.
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25.04.2024 12:38 Відповісти
Польські фермери русню не пропустять
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25.04.2024 12:44 Відповісти
Без доплати не пустять? Звісно, це вже зовсім інший рівень
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25.04.2024 13:02 Відповісти
якщо в воду кинути прямокутну цеглину, хвиля розійдеться кругла!!!!
до чого ця пісдйож???
щоб не дати достатньо зброї???
бо самим треба???
24 раза ***** брало Чорнобаївку....
яке нах.... НАТО????він ібанутий але не дурак...
***** прекрасно побачило що буде з тим що летить в сторону НАТО
на прикладі атаки ірану на ізраіль.
і ***** знає,
теж саме буде і з його ядерними ракетами...
тож все це пісдьож чистої води..,
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25.04.2024 12:49 Відповісти
Мені особисто все це дзявкотіння нагадуе байку Крилова , про слона і моську. На всі ці висери кацапів вже ніхто і уваги не звертае, нікому не цікаві висери кацапських пропогандонів. Мало про шо кукурікають придурки в кацапському дурдомі.
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25.04.2024 12:52 Відповісти
Нападение кацапии на Украину неизбежно закончится полным её крахом и очередным развалом москальской ымперии!!!
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25.04.2024 12:54 Відповісти
Зараз на передньому краю страшної війни з рашізмом Україна, а Польща намагаеться привернути хоч частину увагі до себе, відвертючи ії від ганебних вчинків своїх так званих "фермерів".
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25.04.2024 13:01 Відповісти
Поміркуйте, що краще - колупатись у гною, чи валяти дурня на кордоні за конкретні російські нафтодолари? Отож бо!
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25.04.2024 13:05 Відповісти
***** насправді величезний боягуз , тому ці всі понти його з нападом на НАТО розраховані або на дурнів або ще на щось, його рівень нараду це позаблокові , відносно невеликі держави зі слабкою та безпринципною політ елітою типу України
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25.04.2024 13:14 Відповісти
Ага, НАТА даже з кацапськими ракетами на своїй території воювати боїться.
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25.04.2024 13:21 Відповісти
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25.04.2024 13:25 Відповісти
Кацапи не будуть нападати на НАТО, бо чудово згають, що полуячать ******. А НАТО це знає, і Сікорсикий знає, але треба ж шось ляпнути воєвниче, аби не допомагати Украін
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25.04.2024 13:46 Відповісти
Поки-що вистачило Охтирської Тероборони.

НАТА может спать спокойно...
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25.04.2024 13:49 Відповісти
Та хай би вже і напало , щоб і ви трохи кровʼю вмилися .
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25.04.2024 14:23 Відповісти
 
 