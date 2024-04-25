Напад РФ на НАТО закінчиться для Москви поразкою, - МЗС Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що напад Росії на країни-члени НАТО закінчиться для Москви поразкою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
За словами Сікорського, напад Росії на країни НАТО закінчиться поразкою для Москви, водночас Альянс має посилити свою оборону.
Також міністр заявив, що Росія бреше, коли каже, що Польща хоче анексувати частини Заходу України
Говорячи українською, він сказав: "Львів - це Україна".
Топ коментарі
+12 Харьков Сумской
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+11 Олег #589791
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+7 Nov
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до чого ця пісдйож???
щоб не дати достатньо зброї???
бо самим треба???
24 раза ***** брало Чорнобаївку....
яке нах.... НАТО????він ібанутий але не дурак...
***** прекрасно побачило що буде з тим що летить в сторону НАТО
на прикладі атаки ірану на ізраіль.
і ***** знає,
теж саме буде і з його ядерними ракетами...
тож все це пісдьож чистої води..,
НАТА может спать спокойно...