Напад РФ на НАТО закінчиться для Москви поразкою, - МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що напад Росії на країни-члени НАТО закінчиться для Москви поразкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За словами Сікорського, напад Росії на країни НАТО закінчиться поразкою для Москви, водночас Альянс має посилити свою оборону.

Також міністр заявив, що Росія бреше, коли каже, що Польща хоче анексувати частини Заходу України

Говорячи українською, він сказав: "Львів - це Україна".

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