За два года войны Польша передала Украине военную помощь почти на 9 миллиардов долларов

За два года от полномасштабного вторжения России в Украину Польша передала Украине 44 пакета помощи на общую сумму почти $9 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время выступления в Сейме Польши с приоритетами внешней политики Польши на 2024 год заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Со времени полномасштабной агрессии Польша утвердила 44 пакета военной помощи Украине. Общая стоимость польской правительственной поддержки, без учета многомиллиардных сумм, выданных на беженцев, за первые два года войны составляет около $9 млрд",- подчеркнул Сикорский.

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