За два года войны Польша передала Украине военную помощь почти на 9 миллиардов долларов
За два года от полномасштабного вторжения России в Украину Польша передала Украине 44 пакета помощи на общую сумму почти $9 млрд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время выступления в Сейме Польши с приоритетами внешней политики Польши на 2024 год заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"Со времени полномасштабной агрессии Польша утвердила 44 пакета военной помощи Украине. Общая стоимость польской правительственной поддержки, без учета многомиллиардных сумм, выданных на беженцев, за первые два года войны составляет около $9 млрд",- подчеркнул Сикорский.
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+8 Andrew Moon
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За нашу та вашу Свободу !
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Скільки, прикриваючись пільгами на час війни, українські ділки від бізнесу ввезли на захід контрабанди, скільки в Україну безмитно ввезли товарів, які жодного відношення не мають до військового спорядження і гуманітарки. Не було б прецеденту, не було б і кіпішу.
Давайте, допомагайте зеленим ублюдкам посварити українців з поляками які найперші в тяжкі часи протягнули руку помочі Україні.
Це ви привели цю зелену шайку до влади, це ви допомогли ЗЕублюдкам доконати військово-промисловий комплекс і дати надію ***** на легку перемогу за три дні! Це ви дриснули як щурі з корабля що тоне в усі щілини за кордон, залишаючи неньку напризволяще. Ви! І досить пиняти на інших, коли в самих рило в пуху. Почніть із себе.
ідіоте !
зараз навіть іржава гвинтівка дорого коштує
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