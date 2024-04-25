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Новости Война
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За два года войны Польша передала Украине военную помощь почти на 9 миллиардов долларов

україна,польща

За два года от полномасштабного вторжения России в Украину Польша передала Украине 44 пакета помощи на общую сумму почти $9 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время выступления в Сейме Польши с приоритетами внешней политики Польши на 2024 год заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Со времени полномасштабной агрессии Польша утвердила 44 пакета военной помощи Украине. Общая стоимость польской правительственной поддержки, без учета многомиллиардных сумм, выданных на беженцев, за первые два года войны составляет около $9 млрд",- подчеркнул Сикорский.

Также читайте: Великобритания и Польша отказываются предоставлять Украине свои системы ПВО, - Le Monde

Автор: 

Польша (8395) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+8
А скільки нанесла і наносить збитків блокадою?
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25.04.2024 12:33
+8
А скільки збитків зробили проплачені ****** фермери? Та політики, які вирішили або дивіденти зібрати (Моравецький) або не були неспроможні (Туск та Дуда)?
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25.04.2024 12:39
+6
Половину фермери забрали!
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25.04.2024 12:39
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А скільки нанесла і наносить збитків блокадою?
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25.04.2024 12:33 Ответить
Дякуємо, брати поляки !

За нашу та вашу Свободу !

.
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25.04.2024 15:00 Ответить
А скільки збитків зробили проплачені ****** фермери? Та політики, які вирішили або дивіденти зібрати (Моравецький) або не були неспроможні (Туск та Дуда)?
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25.04.2024 12:39 Ответить
Половину фермери забрали!
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25.04.2024 12:39 Ответить
Але поляки не гинуть ні в тилу, ні на фронті і можуть собі дозволити блокувати кордони з Україною.
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25.04.2024 12:44 Ответить
Зараз по вискакують під.аросійські опущені тролі з воплями на кшталт: а скільки блокадою нанесла, а як ухилянтів покриває та інші кацапські наративи направлені на Союзників!
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25.04.2024 12:48 Ответить
Кто это все считал и как именно?
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25.04.2024 12:49 Ответить
считали арифмєтікі, в столбік

.
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25.04.2024 15:01 Ответить
......грьобана ПОЛЩА однією рукою дає , а другою нищить......ідіть ви на х. " брати - пшеки" ......
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25.04.2024 12:53 Ответить
🇵🇱🇺🇸🇺🇦
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25.04.2024 13:11 Ответить
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25.04.2024 15:02 Ответить
Почитав коментарі і зрозумів, які українці не вдячні. Фермери захищають свої інтереси та свій ринок. Так я думаю кремль спонсорував частково цю акцію. Думаю, фермери в чомусь не праві блокуючи всіх перевізників, але є і друга правда.
Скільки, прикриваючись пільгами на час війни, українські ділки від бізнесу ввезли на захід контрабанди, скільки в Україну безмитно ввезли товарів, які жодного відношення не мають до військового спорядження і гуманітарки. Не було б прецеденту, не було б і кіпішу.
Давайте, допомагайте зеленим ублюдкам посварити українців з поляками які найперші в тяжкі часи протягнули руку помочі Україні.
Це ви привели цю зелену шайку до влади, це ви допомогли ЗЕублюдкам доконати військово-промисловий комплекс і дати надію ***** на легку перемогу за три дні! Це ви дриснули як щурі з корабля що тоне в усі щілини за кордон, залишаючи неньку напризволяще. Ви! І досить пиняти на інших, коли в самих рило в пуху. Почніть із себе.
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25.04.2024 13:11 Ответить
Все вірно Ви кажете, декілька псевдофермерів псують відносини.
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25.04.2024 14:49 Ответить
Дякуємо, але чи вже можно витерти руки і все? Чи скінчилась війна? Ні - в розпалі. Тому допомогати треба далі і підсилювати допомогу. Тільки перемога над росією стане добрим фіналом допомоги, а інакше всі гроші на вітері і допомогати вже треба буде Польщі.
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25.04.2024 13:13 Ответить
Цікаво було побачити перелік озброєння, яке Польща поставила як допомогу і дізнатися скільки з нього було оплачено з фонду миру ЄС.
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25.04.2024 13:46 Ответить
І коли був останній пакет допомоги? За попереднього уряду.
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25.04.2024 13:58 Ответить
То як рахувати. Савецька техніка мабуть дісталася безоплатно від "братього" СРСР.
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25.04.2024 14:14 Ответить
думаєш що для Польщі були зайвими ті 300 танків Т-72?

ідіоте !
зараз навіть іржава гвинтівка дорого коштує

.
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25.04.2024 15:05 Ответить
А куди йшло зерно 46-47 році, знаєш розумнику? Мої голодували, а поляки тоді носа не вернули.
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25.04.2024 15:45 Ответить
Бачив ці танки на Херсонщині. Дякуємо. Але, поляки чомусь не говорять про те, що взамін Т-72 отримали "Абрамси" від американців на шару? Сікорський бреше. Польща майже все нам продає, як "Краби", або отримує гроші за передану допомогу з європейського фонду миру чи з бюджету ЄС
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25.04.2024 18:45 Ответить
Так допомагали бiженцям шо мужики из Украины своим семьям деньги были вынуждены посылать.
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25.04.2024 14:48 Ответить
 
 