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Новини Війна
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За два роки війни Польща передала Україні військової допомоги майже на 9 мільярдів доларів

україна,польща

За два роки від повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща передала Україні 44 пакети допомоги на загальну суму майже $9 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час виступу у Сеймі Польщі з пріоритетами зовнішньої політики Польщі на 2024 рік заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Від часу повномасштабної агресії Польща затвердила 44 пакети військової допомоги Україні. Загальна вартість польської урядової підтримки, без врахування багатомільярдних сум, виданих на біженців, за перші два роки війни становить близько $9 млрд",- підкреслив Сікорський.

Також читайте: Велика Британія та Польща відмовляються надавати Україні свої системи ППО, - Le Monde

Автор: 

Польща (8474) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+8
А скільки нанесла і наносить збитків блокадою?
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25.04.2024 12:33
+8
А скільки збитків зробили проплачені ****** фермери? Та політики, які вирішили або дивіденти зібрати (Моравецький) або не були неспроможні (Туск та Дуда)?
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25.04.2024 12:39
+6
Половину фермери забрали!
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25.04.2024 12:39
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А скільки нанесла і наносить збитків блокадою?
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25.04.2024 12:33 Відповісти
Дякуємо, брати поляки !

За нашу та вашу Свободу !

.
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25.04.2024 15:00 Відповісти
А скільки збитків зробили проплачені ****** фермери? Та політики, які вирішили або дивіденти зібрати (Моравецький) або не були неспроможні (Туск та Дуда)?
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25.04.2024 12:39 Відповісти
Половину фермери забрали!
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25.04.2024 12:39 Відповісти
Але поляки не гинуть ні в тилу, ні на фронті і можуть собі дозволити блокувати кордони з Україною.
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25.04.2024 12:44 Відповісти
Зараз по вискакують під.аросійські опущені тролі з воплями на кшталт: а скільки блокадою нанесла, а як ухилянтів покриває та інші кацапські наративи направлені на Союзників!
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25.04.2024 12:48 Відповісти
Кто это все считал и как именно?
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25.04.2024 12:49 Відповісти
считали арифмєтікі, в столбік

.
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25.04.2024 15:01 Відповісти
......грьобана ПОЛЩА однією рукою дає , а другою нищить......ідіть ви на х. " брати - пшеки" ......
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25.04.2024 12:53 Відповісти
🇵🇱🇺🇸🇺🇦
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25.04.2024 13:11 Відповісти
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25.04.2024 15:02 Відповісти
Почитав коментарі і зрозумів, які українці не вдячні. Фермери захищають свої інтереси та свій ринок. Так я думаю кремль спонсорував частково цю акцію. Думаю, фермери в чомусь не праві блокуючи всіх перевізників, але є і друга правда.
Скільки, прикриваючись пільгами на час війни, українські ділки від бізнесу ввезли на захід контрабанди, скільки в Україну безмитно ввезли товарів, які жодного відношення не мають до військового спорядження і гуманітарки. Не було б прецеденту, не було б і кіпішу.
Давайте, допомагайте зеленим ублюдкам посварити українців з поляками які найперші в тяжкі часи протягнули руку помочі Україні.
Це ви привели цю зелену шайку до влади, це ви допомогли ЗЕублюдкам доконати військово-промисловий комплекс і дати надію ***** на легку перемогу за три дні! Це ви дриснули як щурі з корабля що тоне в усі щілини за кордон, залишаючи неньку напризволяще. Ви! І досить пиняти на інших, коли в самих рило в пуху. Почніть із себе.
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25.04.2024 13:11 Відповісти
Все вірно Ви кажете, декілька псевдофермерів псують відносини.
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25.04.2024 14:49 Відповісти
Дякуємо, але чи вже можно витерти руки і все? Чи скінчилась війна? Ні - в розпалі. Тому допомогати треба далі і підсилювати допомогу. Тільки перемога над росією стане добрим фіналом допомоги, а інакше всі гроші на вітері і допомогати вже треба буде Польщі.
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25.04.2024 13:13 Відповісти
Цікаво було побачити перелік озброєння, яке Польща поставила як допомогу і дізнатися скільки з нього було оплачено з фонду миру ЄС.
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25.04.2024 13:46 Відповісти
І коли був останній пакет допомоги? За попереднього уряду.
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25.04.2024 13:58 Відповісти
То як рахувати. Савецька техніка мабуть дісталася безоплатно від "братього" СРСР.
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25.04.2024 14:14 Відповісти
думаєш що для Польщі були зайвими ті 300 танків Т-72?

ідіоте !
зараз навіть іржава гвинтівка дорого коштує

.
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25.04.2024 15:05 Відповісти
А куди йшло зерно 46-47 році, знаєш розумнику? Мої голодували, а поляки тоді носа не вернули.
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25.04.2024 15:45 Відповісти
Бачив ці танки на Херсонщині. Дякуємо. Але, поляки чомусь не говорять про те, що взамін Т-72 отримали "Абрамси" від американців на шару? Сікорський бреше. Польща майже все нам продає, як "Краби", або отримує гроші за передану допомогу з європейського фонду миру чи з бюджету ЄС
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25.04.2024 18:45 Відповісти
Так допомагали бiженцям шо мужики из Украины своим семьям деньги были вынуждены посылать.
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25.04.2024 14:48 Відповісти
 
 