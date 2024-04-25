За два роки війни Польща передала Україні військової допомоги майже на 9 мільярдів доларів

За два роки від повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща передала Україні 44 пакети допомоги на загальну суму майже $9 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час виступу у Сеймі Польщі з пріоритетами зовнішньої політики Польщі на 2024 рік заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Від часу повномасштабної агресії Польща затвердила 44 пакети військової допомоги Україні. Загальна вартість польської урядової підтримки, без врахування багатомільярдних сум, виданих на біженців, за перші два роки війни становить близько $9 млрд",- підкреслив Сікорський.

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