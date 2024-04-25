За два роки війни Польща передала Україні військової допомоги майже на 9 мільярдів доларів
За два роки від повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща передала Україні 44 пакети допомоги на загальну суму майже $9 млрд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час виступу у Сеймі Польщі з пріоритетами зовнішньої політики Польщі на 2024 рік заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
"Від часу повномасштабної агресії Польща затвердила 44 пакети військової допомоги Україні. Загальна вартість польської урядової підтримки, без врахування багатомільярдних сум, виданих на біженців, за перші два роки війни становить близько $9 млрд",- підкреслив Сікорський.
Топ коментарі
+8 Andrew Moon
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За нашу та вашу Свободу !
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Скільки, прикриваючись пільгами на час війни, українські ділки від бізнесу ввезли на захід контрабанди, скільки в Україну безмитно ввезли товарів, які жодного відношення не мають до військового спорядження і гуманітарки. Не було б прецеденту, не було б і кіпішу.
Давайте, допомагайте зеленим ублюдкам посварити українців з поляками які найперші в тяжкі часи протягнули руку помочі Україні.
Це ви привели цю зелену шайку до влади, це ви допомогли ЗЕублюдкам доконати військово-промисловий комплекс і дати надію ***** на легку перемогу за три дні! Це ви дриснули як щурі з корабля що тоне в усі щілини за кордон, залишаючи неньку напризволяще. Ви! І досить пиняти на інших, коли в самих рило в пуху. Почніть із себе.
ідіоте !
зараз навіть іржава гвинтівка дорого коштує
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