Рашисты массированно обстреляли Донетчину: 1 человек погиб, 4 получили ранения
Утром российские оккупанты массированно обстреляли центральную часть Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, еще 4 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Центральная часть области с утра находится под массированными вражескими обстрелами. Достоверно известно об 1 погибшем в Очеретино. В Красногоровке четыре человека получили ранения - все они доставлены в больницы. Еще 1 человек ранен в Горняке Кураховской громады", - говорится в сообщении.
Также россияне обстреляли Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады - последствия этих обстрелов устанавливают.
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