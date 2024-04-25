РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11386 посетителей онлайн
Новости Война
949 0

Рашисты массированно обстреляли Донетчину: 1 человек погиб, 4 получили ранения

донеччина

Утром российские оккупанты массированно обстреляли центральную часть Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, еще 4 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Центральная часть области с утра находится под массированными вражескими обстрелами. Достоверно известно об 1 погибшем в Очеретино. В Красногоровке четыре человека получили ранения - все они доставлены в больницы. Еще 1 человек ранен в Горняке Кураховской громады", - говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады - последствия этих обстрелов устанавливают.

Читайте: Сутки в Донецкой области: 4 человека получили ранения, россияне 15 раз обстреляли область. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26872) Донецкая область (9498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 