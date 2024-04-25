Рашисты массированно обстреляли Донетчину: 1 человек погиб, 4 получили ранения

Утром российские оккупанты массированно обстреляли центральную часть Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, еще 4 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Центральная часть области с утра находится под массированными вражескими обстрелами. Достоверно известно об 1 погибшем в Очеретино. В Красногоровке четыре человека получили ранения - все они доставлены в больницы. Еще 1 человек ранен в Горняке Кураховской громады", - говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады - последствия этих обстрелов устанавливают.

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