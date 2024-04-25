Рашисти масовано обстріляли Донеччину: 1 людина загинула, 4 дістали поранення
Вранці російські окупанти масовано обстріляли центральну частину Донецької області, внаслідок чого загинула 1 людина, ще 4 особи дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Центральна частина області зранку перебуває під масованими ворожими обстрілами. Достеменно відомо про 1 загиблого в Очеретиному. У Красногорівці четверо людей дістали поранення — усі вони доставлені до лікарень. Ще 1 людина поранена у Гірнику Курахівської громади", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни обстріляли Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади - наслідки цих обстрілів встановлюють.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль