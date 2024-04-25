Рашисти масовано обстріляли Донеччину: 1 людина загинула, 4 дістали поранення

Вранці російські окупанти масовано обстріляли центральну частину Донецької області, внаслідок чого загинула 1 людина, ще 4 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна частина області зранку перебуває під масованими ворожими обстрілами. Достеменно відомо про 1 загиблого в Очеретиному. У Красногорівці четверо людей дістали поранення — усі вони доставлені до лікарень. Ще 1 людина поранена у Гірнику Курахівської громади", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни обстріляли Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади - наслідки цих обстрілів встановлюють.

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