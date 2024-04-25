Россияне ударили из артиллерии по Никополю: Ранены мужчина и женщина

Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Никополю на Днепропетровщине, ранены мужчина и женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"74-летняя женщина - тяжелая. У нее осколочные ранения, травматический шок. Еще одному пострадавшему - 46 лет. Мужчина в состоянии средней тяжести. В больнице - обое.



Из-за вражеского артобстрела есть и разрушения. Повреждены кафе, рынок и авто", - говорится в сообщении.

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