Россияне ударили из артиллерии по Никополю: Ранены мужчина и женщина
Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Никополю на Днепропетровщине, ранены мужчина и женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"74-летняя женщина - тяжелая. У нее осколочные ранения, травматический шок. Еще одному пострадавшему - 46 лет. Мужчина в состоянии средней тяжести. В больнице - обое.
Из-за вражеского артобстрела есть и разрушения. Повреждены кафе, рынок и авто", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль