Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю: Поранено чоловіка та жінку
Війська РФ завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині, внаслідок чого поранено чоловіка та жінку.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"74-річна жінка – важка. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік в стані середньої тяжкості. В лікарні – обоє.
Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок й авто", - йдеться в повідомленні.
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