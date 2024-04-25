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Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю: Поранено чоловіка та жінку

росія,артилерія

Війська РФ завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині, внаслідок чого поранено чоловіка та жінку.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"74-річна жінка – важка. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік в стані середньої тяжкості. В лікарні – обоє.

Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок й авто", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину, у Синельниківському районі уламками ракети понівечено приватну оселю. ФОТО

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обстріл (28196) Нікополь (1171) Дніпропетровська область (3613)


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