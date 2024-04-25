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Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину, у Синельниківському районі уламками ракети понівечено приватну оселю. ФОТО

Протягом ночі ворог з артилерії обстрілював Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зайнявся газогін. Пошкоджені два приватні будинки, теплиця. Понівечений пам'ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя. Ніхто не постраждав.

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Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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