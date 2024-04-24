6 дронів-камікадзе випустили росіяни по Нікопольщині й тричі обстріляли з артилерії: пошкоджено приватний будинок і авто
Протягом 24 квітня ворог скерував на Нікопольщину 6 дронів-камікадзе. І тричі обстрілював район з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"6 атак дронами-камікадзе і 3 – артилерією. Під ворожими ударами протягом дня були Нікополь та район – Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади", - написав Лисак.
Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто.
Загиблих і постраждалих немає.
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