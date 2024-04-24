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6 дронів-камікадзе випустили росіяни по Нікопольщині й тричі обстріляли з артилерії: пошкоджено приватний будинок і авто

Обстріл Нікопольщини

Протягом 24 квітня ворог скерував на Нікопольщину 6 дронів-камікадзе. І тричі обстрілював район з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"6 атак дронами-камікадзе і 3 – артилерією. Під ворожими ударами протягом дня були Нікополь та район – Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади", - написав Лисак.

Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто.

Загиблих і постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожу ракету знищено на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (28196) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3613)


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