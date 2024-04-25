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Новости Война
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Ракета РФ сбита на Днепропетровщине

ппо

Силы ПВО в Криворожском районе Днепропетровщины сбили российскую ракету.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Криворожском районе - это работа ПВО.

Защитники из ПвК "Восток" сбили вражескую ракету", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью агрессор трижды обстреливал Никопольщину, в Синельниковском районе обломками ракеты изуродован частный дом. ФОТО

Автор: 

ПВО (2705) Днепропетровская область (3840)


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Наші Янголи охоронці в ППО.
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25.04.2024 13:07 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
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25.04.2024 13:18 Ответить
 
 