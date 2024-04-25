Ракета РФ сбита на Днепропетровщине

Силы ПВО в Криворожском районе Днепропетровщины сбили российскую ракету.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Криворожском районе - это работа ПВО.



Защитники из ПвК "Восток" сбили вражескую ракету", - говорится в сообщении.

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