Ракету РФ збито на Дніпропетровщині

Сили ППО у Криворізькому районі Дніпропетровщини збили російську ракету.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Криворізькому районі – то робота ППО.



Оборонці з ПвК "Схід" збили ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.

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