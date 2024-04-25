Ракету РФ збито на Дніпропетровщині
Сили ППО у Криворізькому районі Дніпропетровщини збили російську ракету.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у Криворізькому районі – то робота ППО.
Оборонці з ПвК "Схід" збили ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.
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shokolad
показати весь коментар25.04.2024 13:07 Відповісти Мені подобається 9
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар25.04.2024 13:18 Відповісти Мені подобається 7
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