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Новини Війна
2 024 2

Ракету РФ збито на Дніпропетровщині

ппо

Сили ППО у Криворізькому районі Дніпропетровщини збили російську ракету.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Криворізькому районі – то робота ППО.

Оборонці з ПвК "Схід" збили ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину, у Синельниківському районі уламками ракети понівечено приватну оселю. ФОТО

Автор: 

ППО (3142) Дніпропетровська область (3613)


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Наші Янголи охоронці в ППО.
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25.04.2024 13:07 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
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25.04.2024 13:18 Відповісти
 
 