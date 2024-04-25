Европейская помощь Украине сравнялась по объему с американской, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Европа за последние месяцы догнала отставание от США по объему военной поддержки Украины.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, говорится в исследовании Ukraine Support Tracker, которое регулярно проводит Кильский институт мировой экономики.

"Всего в январе и феврале 2024 года европейские страны выделили Украине около 6 миллиардов евро помощи, почти вся - для военных", - отмечают авторы исследования.

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Благодаря чему выросла европейская помощь?

Германия объявила о крупнейшем своем, за почти год, пакете военной помощи - 2,4 млрд евро. В него вошли системы противовоздушной обороны, артиллерия калибра 155 мм, боеприпасы и другое.

Швеция выделила свой самый большой военный пакет за всю историю (0,7 миллиарда евро). Он содержит разнообразное морское и сухопутное военное оборудование.

Также большие объемы военной помощи выделили Нидерланды(0,5 млрд евро) и Великобритания (0,4 млрд евро).

Сколько всего денег предоставили Украине ЕС и США?

С начала полномасштабного вторжения военная поддержка от Европы достигла 42 миллиарда евро с точки зрения ассигнований. Это почти сравнивается с ассигнованиями США в размере 43,1 млрд евро.

Всего, по состоянию на 29 февраля, доноры выделили 89,9 млрд евро помощи на военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, из них США - 67 млрд евро.

"За последние месяцы Европа догнала отставание, однако она не смогла заполнить большой пробел, оставленный США, особенно в отношении боеприпасов. Поэтому новый пакет помощи США является хорошей новостью для Украины. К концу 2024 года поддержка Запада может снова достичь уровня начала и середины 2023 года. Но остается большая неопределенность относительно того, что произойдет после этого", - отметил руководитель подразделения Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

Новый пакет помощи США. Дальнейшие перспективы

По предварительной оценке Ukraine Support Tracker, новый пакет США содержит примерно 23 миллиарда евро собственно военной помощи. Исследователи отметили, что эта поддержка является крайне необходимой.

Но она даст лишь временное облегчение. Поэтому если США не примут дальнейших пакетов поддержки в 2024 и 2025 годах, то Украина, скорее всего, столкнется с таким же пробелом в поддержке в 2025 году.

Что такое Ukraine Support Tracker?

Ukraine Support Tracker отслеживает и количественно оценивает военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине с 24 января 2022 года. Последнее обновление сделано включительно до 29 февраля 2024 года.

Исследуется 41 страна: страны-члены ЕС, другие члены G7, Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Китай, Тайвань, Индия и Исландия.

Исследование включает помощь правительств этих стран Украине; помощь от Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка указана отдельно; частные пожертвования или пожертвования от международных организаций, таких как МВФ, не включены в основную базу данных.