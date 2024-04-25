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Европейская помощь Украине сравнялась по объему с американской, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Європа та США: хто більше допомагає Україні?

Европа за последние месяцы догнала отставание от США по объему военной поддержки Украины.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, говорится в исследовании Ukraine Support Tracker, которое регулярно проводит Кильский институт мировой экономики.

"Всего в январе и феврале 2024 года европейские страны выделили Украине около 6 миллиардов евро помощи, почти вся - для военных", - отмечают авторы исследования.

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Благодаря чему выросла европейская помощь?

Германия объявила о крупнейшем своем, за почти год, пакете военной помощи - 2,4 млрд евро. В него вошли системы противовоздушной обороны, артиллерия калибра 155 мм, боеприпасы и другое.

Швеция выделила свой самый большой военный пакет за всю историю (0,7 миллиарда евро). Он содержит разнообразное морское и сухопутное военное оборудование.

Также большие объемы военной помощи выделили Нидерланды(0,5 млрд евро) и Великобритания (0,4 млрд евро).

Допомога Україні від США та ЄСДопомога Україні від США та ЄС

Сколько всего денег предоставили Украине ЕС и США?

С начала полномасштабного вторжения военная поддержка от Европы достигла 42 миллиарда евро с точки зрения ассигнований. Это почти сравнивается с ассигнованиями США в размере 43,1 млрд евро.

Всего, по состоянию на 29 февраля, доноры выделили 89,9 млрд евро помощи на военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, из них США - 67 млрд евро.

Допомога Україні від США та ЄСДопомога Україні від США та ЄСДопомога Україні від США та ЄС

"За последние месяцы Европа догнала отставание, однако она не смогла заполнить большой пробел, оставленный США, особенно в отношении боеприпасов. Поэтому новый пакет помощи США является хорошей новостью для Украины. К концу 2024 года поддержка Запада может снова достичь уровня начала и середины 2023 года. Но остается большая неопределенность относительно того, что произойдет после этого", - отметил руководитель подразделения Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

Допомога Україні від США та ЄС

Новый пакет помощи США. Дальнейшие перспективы

По предварительной оценке Ukraine Support Tracker, новый пакет США содержит примерно 23 миллиарда евро собственно военной помощи. Исследователи отметили, что эта поддержка является крайне необходимой.

Но она даст лишь временное облегчение. Поэтому если США не примут дальнейших пакетов поддержки в 2024 и 2025 годах, то Украина, скорее всего, столкнется с таким же пробелом в поддержке в 2025 году.

Что такое Ukraine Support Tracker?

Ukraine Support Tracker отслеживает и количественно оценивает военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине с 24 января 2022 года. Последнее обновление сделано включительно до 29 февраля 2024 года.

Исследуется 41 страна: страны-члены ЕС, другие члены G7, Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Китай, Тайвань, Индия и Исландия.

Исследование включает помощь правительств этих стран Украине; помощь от Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка указана отдельно; частные пожертвования или пожертвования от международных организаций, таких как МВФ, не включены в основную базу данных.

Автор: 

помощь (7758) США (26381) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+3
Дякуємо, Європа !

рудому клоуну немає чим крити і варто закрити пельку

.
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25.04.2024 14:45
+2
Польща більше року не надає Україні військової допомоги ... А що сталось ?
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25.04.2024 15:48
+1
Як же так
"боти" на форумі стверджують про 112млрд допомоги від США

"Загалом станом на 29 лютого донори виділили 89,9 млрд євро допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, з них США - 67 млрд євро."

після перерахунку в долари приблизно 72млрд
де поділись 40млрд, "боти" пояснити не можуть
коли їм приводиш цифри з посиланнями, вони "істерять", та починають "ображати"

"За попередньою оцінкою Ukraine Support Tracker, новий пакет США містить приблизно 23 мільярди євро власне військової допомоги."
23.2млрд = 7.8 PDA + 1.6 FMF + 13.8 USAI (через 5+ років)
трохи менше, якщо перерахувати євро
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25.04.2024 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, Європа !

рудому клоуну немає чим крити і варто закрити пельку

.
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25.04.2024 14:45 Ответить
Як же так
"боти" на форумі стверджують про 112млрд допомоги від США

"Загалом станом на 29 лютого донори виділили 89,9 млрд євро допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, з них США - 67 млрд євро."

після перерахунку в долари приблизно 72млрд
де поділись 40млрд, "боти" пояснити не можуть
коли їм приводиш цифри з посиланнями, вони "істерять", та починають "ображати"

"За попередньою оцінкою Ukraine Support Tracker, новий пакет США містить приблизно 23 мільярди євро власне військової допомоги."
23.2млрд = 7.8 PDA + 1.6 FMF + 13.8 USAI (через 5+ років)
трохи менше, якщо перерахувати євро
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25.04.2024 15:22 Ответить
до речі якщо добавити ще фінансову допомогу
то буде приблизно 31-32млрд

в новинах звісно пишуть про 61млрд, без пояснень
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25.04.2024 15:27 Ответить
Трампобот, ти не відрізняєш допомогу в пакеті і сумарну допомогу за 2,5 роки?
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25.04.2024 16:10 Ответить
якісь дивні боти
коли приводишь цифри та посилання на документи - так відразу вішають ярлик "Трампобот"
якщо просто цифри з преси - тоді нема ярлика
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25.04.2024 16:15 Ответить
А я не винен, що ти не відрізняєш 23 мільярди допомоги у цьому пакеті, і 60 сумарно за 2,5 роки війни за всі пакети.
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25.04.2024 16:21 Ответить
Польща більше року не надає Україні військової допомоги ... А що сталось ?
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25.04.2024 15:48 Ответить
Поляки тільки вміють верещати на весь світ, що вони нам найбільше допомагають. Проте, найбільше збитків нашій економіці нанесли кацапи, а на другому місці - поляки. Факт.
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25.04.2024 18:39 Ответить
Та ти шо ..наступили на яйця баригам зернотрейдерам які за безцінь скупляють українське зерно та розвозять по схемах європою розоряючи тамтешніх фермерів як це вони роблять з українськими ?????так українській економіці від них самих одні збитки ..факт
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26.04.2024 05:28 Ответить
Нет... Польша выполняет поставки бтр Россомаха, самоходных минометов Рак и сау Краб. Кроме того 22 января 2024 года Зеленский и Туск договорились о новом оборонном пакете, во время визита поляка в Киев.
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25.04.2024 21:40 Ответить
так США ж оплачують ці контракти (Росомаха) .

" договорились о новом оборонном пакете," - тут ви праві, дійсно знайшов таку новину. Тоді дивно, що в інфографіці по Польщі ніяких змін
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26.04.2024 09:14 Ответить
Всего всего и на все выделено 89, из них США - 67, но оказывается 'Европа почти сравнялась' … Интересная арифметика
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25.04.2024 16:27 Ответить
Наверное такой перевод
т.к. по графикам 2 и 3 почти одинаково

разве, что ЄС пообещал 50млрд - но надо подождать, чтобы с российских активов проценты накапали
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25.04.2024 16:46 Ответить
Дальше заголовка нет сил читать?
Там в статье написано, что... Военная поддержка Европы почти сравнялась с Военной поддержкой от США.
Но есть еще финансовая и гуманитарная.
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25.04.2024 21:34 Ответить
Больше двух слов не сил понять? Я повторюсь: Всего всего и на все
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26.04.2024 02:16 Ответить
Чому би не показати і допомогу інших країн: Канада, Японія, Австралія, Канада,...?
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25.04.2024 16:32 Ответить
От привикла нами обрана влада сидіти на горбу в українців ...а тепер ще і на європейський і американський горб вибралась
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26.04.2024 05:21 Ответить
 
 