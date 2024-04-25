УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8489 відвідувачів онлайн
Новини
12 066 18

Європейська допомога Україні зрівнялася за обсягом з американською, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Європа та США: хто більше допомагає Україні?

Європа за останні місяці наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, йдеться у дослідженні Ukraine Support Tracker, яке регулярно проводить Кільський інститут світової економіки.

"Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько 6 мільярдів євро допомоги, майже вся - для військових", - зазначають автори дослідження.

Читайте: У Білому домі та у Конгресі не впевнені, що нового пакету допомоги буде достатньо Україні для перемоги, - Politico

Завдяки чому зросла європейська допомога?

Німеччина оголосила про найбільший свій за майже рік пакет військової допомоги - 2,4 млрд євро. До нього увійшли і системи протиповітряної оборони, і артилерія калібру 155 мм, боєприпаси тощо.

Швеція виділила свій найбільший військовий пакет за всю історію (0,7 мільярда євро). Він містить різноманітне морське та сухопутне військове обладнання.

Також великі обсяги військової допомоги виділили Нідерланди(0,5 млрд євро) і Велика Британія (0,4 млрд євро).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібні системи ППО, літаки та достатньо боєприпасів, - заступниця глави місії України при ОБСЄ Костенко

Допомога Україні від США та ЄСДопомога Україні від США та ЄС

Скільки взагалі грошей надали Україні ЄС та США?

З початку повномасштабного вторгнення військова підтримка від Європи сягнула 42 мільярди євро з точки зору асигнувань. Це майже зрівнюється з асигнуваннями США в розмірі 43,1 млрд євро.

Загалом станом на 29 лютого донори виділили 89,9 млрд євро допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, з них США - 67 млрд євро.

Читайте: США мають можливість забезпечити підтримку України впродовж 2024 року, - Салліван

Допомога Україні від США та ЄСДопомога Україні від США та ЄСДопомога Україні від США та ЄС

"За останні місяці Європа наздогнала відставання, однак вона не змогла заповнити велику прогалину, залишену США, особливо щодо боєприпасів. Тому новий пакет допомоги США є гарною новиною для України. До кінця 2024 року підтримка Заходу може знову досягти рівня початку та середини 2023 року. Але залишається велика невизначеність щодо того, що станеться після цього", - зауважив керівник підрозділу Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий транш ЄС піде на найважливіші бюджетні видатки, - Шольц

Допомога Україні від США та ЄС

Новий пакет допомоги США. Подальші перспективи

За попередньою оцінкою Ukraine Support Tracker, новий пакет США містить приблизно 23 мільярди євро власне військової допомоги. Дослідники зауважили, що ця підтримка є вкрай необхідною.

Але вона дасть лише тимчасове полегшення. Тож якщо США не ухвалять подальших пакетів підтримки в 2024 і 2025 роках, то Україна, швидше за все, зіткнеться з такою ж прогалиною в підтримці в 2025 році.

Читайте також: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

Що таке Ukraine Support Tracker?

Ukraine Support Tracker відстежує та кількісно оцінює військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з 24 січня 2022 року. Останнє оновлення зроблено включно до 29 лютого 2024 року.

Досліджуються 41 країна - країни-члени ЄС, інші члени G7, Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Туреччина, Китай, Тайвань, Індія та Ісландія.

Дослідження включає допомогу урядів цих країн Україні; допомога від Єврокомісії та Європейського інвестиційного банку вказана окремо; приватні пожертви або пожертви від міжнародних організацій, таких як МВФ, не включені до основної бази даних.

Автор: 

допомога (8288) США (22473) Євросоюз (13313)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Дякуємо, Європа !

рудому клоуну немає чим крити і варто закрити пельку

.
показати весь коментар
25.04.2024 14:45
+2
Польща більше року не надає Україні військової допомоги ... А що сталось ?
показати весь коментар
25.04.2024 15:48
+1
Як же так
"боти" на форумі стверджують про 112млрд допомоги від США

"Загалом станом на 29 лютого донори виділили 89,9 млрд євро допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, з них США - 67 млрд євро."

після перерахунку в долари приблизно 72млрд
де поділись 40млрд, "боти" пояснити не можуть
коли їм приводиш цифри з посиланнями, вони "істерять", та починають "ображати"

"За попередньою оцінкою Ukraine Support Tracker, новий пакет США містить приблизно 23 мільярди євро власне військової допомоги."
23.2млрд = 7.8 PDA + 1.6 FMF + 13.8 USAI (через 5+ років)
трохи менше, якщо перерахувати євро
показати весь коментар
25.04.2024 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, Європа !

рудому клоуну немає чим крити і варто закрити пельку

.
показати весь коментар
25.04.2024 14:45 Відповісти
Як же так
"боти" на форумі стверджують про 112млрд допомоги від США

"Загалом станом на 29 лютого донори виділили 89,9 млрд євро допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, з них США - 67 млрд євро."

після перерахунку в долари приблизно 72млрд
де поділись 40млрд, "боти" пояснити не можуть
коли їм приводиш цифри з посиланнями, вони "істерять", та починають "ображати"

"За попередньою оцінкою Ukraine Support Tracker, новий пакет США містить приблизно 23 мільярди євро власне військової допомоги."
23.2млрд = 7.8 PDA + 1.6 FMF + 13.8 USAI (через 5+ років)
трохи менше, якщо перерахувати євро
показати весь коментар
25.04.2024 15:22 Відповісти
до речі якщо добавити ще фінансову допомогу
то буде приблизно 31-32млрд

в новинах звісно пишуть про 61млрд, без пояснень
показати весь коментар
25.04.2024 15:27 Відповісти
Трампобот, ти не відрізняєш допомогу в пакеті і сумарну допомогу за 2,5 роки?
показати весь коментар
25.04.2024 16:10 Відповісти
якісь дивні боти
коли приводишь цифри та посилання на документи - так відразу вішають ярлик "Трампобот"
якщо просто цифри з преси - тоді нема ярлика
показати весь коментар
25.04.2024 16:15 Відповісти
А я не винен, що ти не відрізняєш 23 мільярди допомоги у цьому пакеті, і 60 сумарно за 2,5 роки війни за всі пакети.
показати весь коментар
25.04.2024 16:21 Відповісти
Польща більше року не надає Україні військової допомоги ... А що сталось ?
показати весь коментар
25.04.2024 15:48 Відповісти
Поляки тільки вміють верещати на весь світ, що вони нам найбільше допомагають. Проте, найбільше збитків нашій економіці нанесли кацапи, а на другому місці - поляки. Факт.
показати весь коментар
25.04.2024 18:39 Відповісти
Та ти шо ..наступили на яйця баригам зернотрейдерам які за безцінь скупляють українське зерно та розвозять по схемах європою розоряючи тамтешніх фермерів як це вони роблять з українськими ?????так українській економіці від них самих одні збитки ..факт
показати весь коментар
26.04.2024 05:28 Відповісти
Нет... Польша выполняет поставки бтр Россомаха, самоходных минометов Рак и сау Краб. Кроме того 22 января 2024 года Зеленский и Туск договорились о новом оборонном пакете, во время визита поляка в Киев.
показати весь коментар
25.04.2024 21:40 Відповісти
так США ж оплачують ці контракти (Росомаха) .

" договорились о новом оборонном пакете," - тут ви праві, дійсно знайшов таку новину. Тоді дивно, що в інфографіці по Польщі ніяких змін
показати весь коментар
26.04.2024 09:14 Відповісти
Всего всего и на все выделено 89, из них США - 67, но оказывается 'Европа почти сравнялась' … Интересная арифметика
показати весь коментар
25.04.2024 16:27 Відповісти
Наверное такой перевод
т.к. по графикам 2 и 3 почти одинаково

разве, что ЄС пообещал 50млрд - но надо подождать, чтобы с российских активов проценты накапали
показати весь коментар
25.04.2024 16:46 Відповісти
Дальше заголовка нет сил читать?
Там в статье написано, что... Военная поддержка Европы почти сравнялась с Военной поддержкой от США.
Но есть еще финансовая и гуманитарная.
показати весь коментар
25.04.2024 21:34 Відповісти
Больше двух слов не сил понять? Я повторюсь: Всего всего и на все
показати весь коментар
26.04.2024 02:16 Відповісти
Чому би не показати і допомогу інших країн: Канада, Японія, Австралія, Канада,...?
показати весь коментар
25.04.2024 16:32 Відповісти
От привикла нами обрана влада сидіти на горбу в українців ...а тепер ще і на європейський і американський горб вибралась
показати весь коментар
26.04.2024 05:21 Відповісти
 
 