Європейська допомога Україні зрівнялася за обсягом з американською, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Європа за останні місяці наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, йдеться у дослідженні Ukraine Support Tracker, яке регулярно проводить Кільський інститут світової економіки.

"Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько 6 мільярдів євро допомоги, майже вся - для військових", - зазначають автори дослідження.

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Завдяки чому зросла європейська допомога?

Німеччина оголосила про найбільший свій за майже рік пакет військової допомоги - 2,4 млрд євро. До нього увійшли і системи протиповітряної оборони, і артилерія калібру 155 мм, боєприпаси тощо.

Швеція виділила свій найбільший військовий пакет за всю історію (0,7 мільярда євро). Він містить різноманітне морське та сухопутне військове обладнання.

Також великі обсяги військової допомоги виділили Нідерланди(0,5 млрд євро) і Велика Британія (0,4 млрд євро).

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Скільки взагалі грошей надали Україні ЄС та США?

З початку повномасштабного вторгнення військова підтримка від Європи сягнула 42 мільярди євро з точки зору асигнувань. Це майже зрівнюється з асигнуваннями США в розмірі 43,1 млрд євро.

Загалом станом на 29 лютого донори виділили 89,9 млрд євро допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, з них США - 67 млрд євро.

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"За останні місяці Європа наздогнала відставання, однак вона не змогла заповнити велику прогалину, залишену США, особливо щодо боєприпасів. Тому новий пакет допомоги США є гарною новиною для України. До кінця 2024 року підтримка Заходу може знову досягти рівня початку та середини 2023 року. Але залишається велика невизначеність щодо того, що станеться після цього", - зауважив керівник підрозділу Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

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Новий пакет допомоги США. Подальші перспективи

За попередньою оцінкою Ukraine Support Tracker, новий пакет США містить приблизно 23 мільярди євро власне військової допомоги. Дослідники зауважили, що ця підтримка є вкрай необхідною.

Але вона дасть лише тимчасове полегшення. Тож якщо США не ухвалять подальших пакетів підтримки в 2024 і 2025 роках, то Україна, швидше за все, зіткнеться з такою ж прогалиною в підтримці в 2025 році.

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Що таке Ukraine Support Tracker?

Ukraine Support Tracker відстежує та кількісно оцінює військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з 24 січня 2022 року. Останнє оновлення зроблено включно до 29 лютого 2024 року.

Досліджуються 41 країна - країни-члени ЄС, інші члени G7, Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Туреччина, Китай, Тайвань, Індія та Ісландія.

Дослідження включає допомогу урядів цих країн Україні; допомога від Єврокомісії та Європейського інвестиційного банку вказана окремо; приватні пожертви або пожертви від міжнародних організацій, таких як МВФ, не включені до основної бази даних.