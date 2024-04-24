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Новини
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Новий транш ЄС піде на найважливіші бюджетні видатки, - Шмигаль

євро

Новий транш допомоги від ЄС в розмірі 1,5 млрд євро уряд спрямує на покриття найважливіших бюджетних видатків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це 1,5 млрд євро, які спрямуємо на покриття найважливіших бюджетних видатків", - написав він у телеграмі про другий транш фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Наступний транш Євросоюзу, як очікують, складе 1,89 млрд євро. Загалом в рамках програми Ukraine Facility Україна цього року, як очікують, отримає 16 млрд євро.

"Вдячні Європі за прогнозовану ритмічну підтримку. Це запорука нашої стійкості, успішного відновлення та створення точок росту економіки на майбутнє", - додав прем’єр.

Також читайте: Моє рішення не надавати Україні ракети Taurus лишається незмінним, - Шольц

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Автор: 

допомога (8288) транш (467) Євросоюз (13313) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+4
На перестилку асфальту, озеленіння стадіонів, Шмарклемарафон, кумі Зельоного для її шоу, і так далі.
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24.04.2024 16:21
+4
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24.04.2024 16:23
+3
Шольц чи Шмигаль ?
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24.04.2024 16:18
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Цензор взламали ? були новини і раз пропали ..про Ту 22 наприклад
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24.04.2024 16:07 Відповісти
Новий транш ЄС

(радісно співає на мотив "Сім-сорок"):

Транш! Тара-тара-тара,
Транш! Тара-тара-тара...
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24.04.2024 16:13 Відповісти
Шольц як многоликии Будда - одними руками Тауруси притримує - другими - Європеиськии транш розсовує по украінських потічках
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24.04.2024 16:17 Відповісти
А з яких шишів вам пенсію платити?
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24.04.2024 16:21 Відповісти
З допомоги і платити - 2725грн і 100тис судді
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24.04.2024 16:25 Відповісти
Шольц чи Шмигаль ?
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24.04.2024 16:18 Відповісти
На перестилку асфальту, озеленіння стадіонів, Шмарклемарафон, кумі Зельоного для її шоу, і так далі.
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24.04.2024 16:21 Відповісти
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24.04.2024 16:23 Відповісти
А що скаже таваріщ дЄрмак? Куди підуть кошти?,,,,
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24.04.2024 16:24 Відповісти
Йому в кишеньку , тихенько пішли кошти !
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24.04.2024 17:37 Відповісти
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24.04.2024 16:40 Відповісти
А у нас Шмыгать это служба новостей? лучше бы сказал, что с экономикой, куда бежим и как собираются делать так, чтобы бежать вдвое быстрее, а не капитаном очевидность записался
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27.04.2024 07:14 Відповісти
 
 