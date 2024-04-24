Новий транш ЄС піде на найважливіші бюджетні видатки, - Шмигаль

Новий транш допомоги від ЄС в розмірі 1,5 млрд євро уряд спрямує на покриття найважливіших бюджетних видатків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це 1,5 млрд євро, які спрямуємо на покриття найважливіших бюджетних видатків", - написав він у телеграмі про другий транш фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Наступний транш Євросоюзу, як очікують, складе 1,89 млрд євро. Загалом в рамках програми Ukraine Facility Україна цього року, як очікують, отримає 16 млрд євро.

"Вдячні Європі за прогнозовану ритмічну підтримку. Це запорука нашої стійкості, успішного відновлення та створення точок росту економіки на майбутнє", - додав прем’єр.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.