Новый транш ЕС пойдет на важнейшие бюджетные расходы, - Шмыгаль

Новый транш помощи от ЕС в размере 1,5 млрд евро правительство направит на покрытие важнейших бюджетных расходов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - 1,5 млрд евро, которые мы направим на покрытие важнейших бюджетных расходов", - написал он в телеграме о втором транше финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility.

Следующий транш Евросоюза, как ожидается, составит 1,89 млрд евро. Всего в рамках программы Ukraine Facility Украина в этом году, как ожидается, получит 16 млрд евро.

"Благодарны Европе за прогнозируемую ритмичную поддержку. Это залог нашей устойчивости, успешного восстановления и создания точек роста экономики на будущее", - добавил премьер.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.