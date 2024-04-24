РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9883 посетителя онлайн
Новости
1 293 12

Новый транш ЕС пойдет на важнейшие бюджетные расходы, - Шмыгаль

євро

Новый транш помощи от ЕС в размере 1,5 млрд евро правительство направит на покрытие важнейших бюджетных расходов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - 1,5 млрд евро, которые мы направим на покрытие важнейших бюджетных расходов", - написал он в телеграме о втором транше финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility.

Следующий транш Евросоюза, как ожидается, составит 1,89 млрд евро. Всего в рамках программы Ukraine Facility Украина в этом году, как ожидается, получит 16 млрд евро.

"Благодарны Европе за прогнозируемую ритмичную поддержку. Это залог нашей устойчивости, успешного восстановления и создания точек роста экономики на будущее", - добавил премьер.

Также читайте: Из почти $61 млрд общего объема помощи США $49,9 млрд предусмотрено на оборонные расходы, - Шмыгаль

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Автор: 

помощь (7758) транш (279) Евросоюз (17060) Шмыгаль Денис (2668)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
На перестилку асфальту, озеленіння стадіонів, Шмарклемарафон, кумі Зельоного для її шоу, і так далі.
показать весь комментарий
24.04.2024 16:21
+4
показать весь комментарий
24.04.2024 16:23
+3
Шольц чи Шмигаль ?
показать весь комментарий
24.04.2024 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цензор взламали ? були новини і раз пропали ..про Ту 22 наприклад
показать весь комментарий
24.04.2024 16:07 Ответить
Новий транш ЄС

(радісно співає на мотив "Сім-сорок"):

Транш! Тара-тара-тара,
Транш! Тара-тара-тара...
показать весь комментарий
24.04.2024 16:13 Ответить
Шольц як многоликии Будда - одними руками Тауруси притримує - другими - Європеиськии транш розсовує по украінських потічках
показать весь комментарий
24.04.2024 16:17 Ответить
А з яких шишів вам пенсію платити?
показать весь комментарий
24.04.2024 16:21 Ответить
З допомоги і платити - 2725грн і 100тис судді
показать весь комментарий
24.04.2024 16:25 Ответить
Шольц чи Шмигаль ?
показать весь комментарий
24.04.2024 16:18 Ответить
На перестилку асфальту, озеленіння стадіонів, Шмарклемарафон, кумі Зельоного для її шоу, і так далі.
показать весь комментарий
24.04.2024 16:21 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2024 16:23 Ответить
А що скаже таваріщ дЄрмак? Куди підуть кошти?,,,,
показать весь комментарий
24.04.2024 16:24 Ответить
Йому в кишеньку , тихенько пішли кошти !
показать весь комментарий
24.04.2024 17:37 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2024 16:40 Ответить
А у нас Шмыгать это служба новостей? лучше бы сказал, что с экономикой, куда бежим и как собираются делать так, чтобы бежать вдвое быстрее, а не капитаном очевидность записался
показать весь комментарий
27.04.2024 07:14 Ответить
 
 