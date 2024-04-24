Новый транш ЕС пойдет на важнейшие бюджетные расходы, - Шмыгаль
Новый транш помощи от ЕС в размере 1,5 млрд евро правительство направит на покрытие важнейших бюджетных расходов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Это - 1,5 млрд евро, которые мы направим на покрытие важнейших бюджетных расходов", - написал он в телеграме о втором транше финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility.
Следующий транш Евросоюза, как ожидается, составит 1,89 млрд евро. Всего в рамках программы Ukraine Facility Украина в этом году, как ожидается, получит 16 млрд евро.
"Благодарны Европе за прогнозируемую ритмичную поддержку. Это залог нашей устойчивости, успешного восстановления и создания точек роста экономики на будущее", - добавил премьер.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.
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Транш! Тара-тара-тара,
Транш! Тара-тара-тара...