По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К (обновлено)
На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Воздушных сил, на территории РФ взлетел истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
По состоянию на 17:16 объявлено об отбое опасности.
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Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий25.04.2024 16:57 Ответить Мне нравится 1
Bob Fayn
показать весь комментарий25.04.2024 17:00 Ответить Мне нравится 0
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