По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, на территории РФ взлетел истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По состоянию на 17:16 объявлено об отбое опасности.

Смотрите: Оккупант машет рукой беспилотнику за мгновение до смерти. ВИДЕО