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Новости Война
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По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

міг

На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, на территории РФ взлетел истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По состоянию на 17:16 объявлено об отбое опасности.

Смотрите: Оккупант машет рукой беспилотнику за мгновение до смерти. ВИДЕО

Автор: 

воздушная тревога (774)


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Коли вже його прифеячать, задовбав за сьогодні..
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25.04.2024 16:57 Ответить
розвідник
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25.04.2024 17:00 Ответить
 
 