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Новини Війна
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По всій Україні оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

міг

На території всієї України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, на території РФ злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 17:16 оголошено про відбій небезпеки.

Дивіться: Окупант махає рукою безпілотнику за мить до смерті. ВIДЕО

Автор: 

повітряна тривога (901)


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Коли вже його прифеячать, задовбав за сьогодні..
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25.04.2024 16:57 Відповісти
розвідник
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25.04.2024 17:00 Відповісти
 
 