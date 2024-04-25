По всій Україні оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

На території всієї України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, на території РФ злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 17:16 оголошено про відбій небезпеки.

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