По всій Україні оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)
На території всієї України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, на території РФ злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Станом на 17:16 оголошено про відбій небезпеки.
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Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар25.04.2024 16:57 Відповісти Мені подобається 1
Bob Fayn
показати весь коментар25.04.2024 17:00 Відповісти Мені подобається 0
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