Окупант махає рукою безпілотнику за мить до смерті. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта під час бою поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що росіянин перед смертю махає рукою, вітаючи дрон.

"Обряд телепортації провели воїни 118 окремої механізованої бригади. Роботине, Запорізька область". - йдеться у коментарі до відео.

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