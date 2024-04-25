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Новини Відео Війна
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Окупант махає рукою безпілотнику за мить до смерті. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта під час бою поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що росіянин перед смертю махає рукою, вітаючи дрон.

"Обряд телепортації провели воїни 118 окремої механізованої бригади. Роботине, Запорізька область". - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант зник після прямого влучання снаряда. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Запорізька область (3599) дрони (4690)


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Топ коментарі
+32
Їм просто... "пофігу", вб'ють їх чи ні
Нахіба вони взагалі з'явилися на цей світ?
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25.04.2024 16:27
+17
Прощайтє, родниє, Прощайтє, друзья -
"Где лада, где лада, где лада моя?"
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25.04.2024 16:43
+16
О, прівєт!
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25.04.2024 16:26
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О, прівєт!
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25.04.2024 16:26 Відповісти
Действительно, вежливые люди. И не поспоришь!
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25.04.2024 17:45 Відповісти
а якщо б махав з-за порєбріка, то щасливо вмер би бухим від алкоголізму
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25.04.2024 19:32 Відповісти
Це був Гудіні з бурятіі
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25.04.2024 16:26 Відповісти
Їм просто... "пофігу", вб'ють їх чи ні
Нахіба вони взагалі з'явилися на цей світ?
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25.04.2024 16:27 Відповісти
Их кто-то спрашивал? Дурной изды дети.
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25.04.2024 16:33 Відповісти
они буддисты верят реинкарнацию
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25.04.2024 16:40 Відповісти
Тоді у мене для них погані новини.
"Но если жил ты как свинья, останешься свиньёю" /В. Висоцький/
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25.04.2024 16:46 Відповісти
Він був поранений здається,і покликав дрон щоб відмучитись,стати дідом на паличці.А от що вуха не закрив,це неправильно,гучно було!
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25.04.2024 16:44 Відповісти
Просто він махав рукою "розвідувальному"- той був справа від нього А "піздюліна" у вигліді "ударного" - прилетіла зліва!
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25.04.2024 20:32 Відповісти
А великии палець догори?
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25.04.2024 16:28 Відповісти
Ну тільки що тут був і вже нема .
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25.04.2024 16:28 Відповісти
Обрадовался смерти.
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25.04.2024 16:28 Відповісти
призывал ее ))
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25.04.2024 20:41 Відповісти
То окупант-московит, тільки ТОДІ і зрозумів, що він гадить в Мирній Україні!!
Смерть оркам з московії!
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25.04.2024 16:30 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває.
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25.04.2024 16:30 Відповісти
Улибаємся і машем...
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25.04.2024 16:31 Відповісти
Чи-и-и-з! Ща прилетит птичка.
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25.04.2024 16:35 Відповісти
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25.04.2024 16:34 Відповісти
Цілий фугас на одну істоту то жирно. Хоч би пів фугаса.
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25.04.2024 16:40 Відповісти
для кацапни ничего не жалко
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25.04.2024 16:42 Відповісти
он не махал , он дирижировал
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25.04.2024 16:41 Відповісти
Прощайтє, родниє, Прощайтє, друзья -
"Где лада, где лада, где лада моя?"
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25.04.2024 16:43 Відповісти
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25.04.2024 19:34 Відповісти
Руками треба махати на мітингах проти путлєра,правда там все супер,всі задоволені царем.
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25.04.2024 16:44 Відповісти
Дрон:

- Бурят? Кака я рад!
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25.04.2024 16:57 Відповісти
Кацапи всі під "вєщєствамі". І це однозначно.
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25.04.2024 17:48 Відповісти
Похоже - это был ахматосилосный
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25.04.2024 19:04 Відповісти
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25.04.2024 22:18 Відповісти
А ГОВОРИЛИ ЧТО ГОЛОВА ЕЩЁ ЧТО ТО ПОНИМАЕТ ПОСЛЕ ОТСЕЧЕНИЯ !!!
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26.04.2024 00:29 Відповісти
 
 