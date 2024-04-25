Окупант махає рукою безпілотнику за мить до смерті. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта під час бою поблизу Роботиного на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що росіянин перед смертю махає рукою, вітаючи дрон.
"Обряд телепортації провели воїни 118 окремої механізованої бригади. Роботине, Запорізька область". - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+32 Ярослав Кийко
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+17 Погрібний Олександр
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+16 Igor Rudy
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