Оккупант машет рукой беспилотнику за мгновение до смерти. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта во время боя вблизи Работино на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что россиянин перед смертью машет рукой, приветствуя дрон.
"Обряд телепортации провели воины 118 отдельной механизированной бригады. Работино, Запорожская область". - говорится в комментарии к видео.
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