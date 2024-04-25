Оккупант машет рукой беспилотнику за мгновение до смерти. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта во время боя вблизи Работино на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что россиянин перед смертью машет рукой, приветствуя дрон.

"Обряд телепортации провели воины 118 отдельной механизированной бригады. Работино, Запорожская область". - говорится в комментарии к видео.

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