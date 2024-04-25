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Оккупант машет рукой беспилотнику за мгновение до смерти. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта во время боя вблизи Работино на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что россиянин перед смертью машет рукой, приветствуя дрон.

"Обряд телепортации провели воины 118 отдельной механизированной бригады. Работино, Запорожская область". - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант исчез после прямого попадания снаряда. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) Запорожская область (3077) дроны (3909)


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Топ комментарии
+32
Їм просто... "пофігу", вб'ють їх чи ні
Нахіба вони взагалі з'явилися на цей світ?
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25.04.2024 16:27
+17
Прощайтє, родниє, Прощайтє, друзья -
"Где лада, где лада, где лада моя?"
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25.04.2024 16:43
+16
О, прівєт!
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25.04.2024 16:26
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О, прівєт!
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25.04.2024 16:26 Ответить
Действительно, вежливые люди. И не поспоришь!
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25.04.2024 17:45 Ответить
а якщо б махав з-за порєбріка, то щасливо вмер би бухим від алкоголізму
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25.04.2024 19:32 Ответить
Це був Гудіні з бурятіі
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25.04.2024 16:26 Ответить
Їм просто... "пофігу", вб'ють їх чи ні
Нахіба вони взагалі з'явилися на цей світ?
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25.04.2024 16:27 Ответить
Их кто-то спрашивал? Дурной изды дети.
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25.04.2024 16:33 Ответить
они буддисты верят реинкарнацию
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25.04.2024 16:40 Ответить
Тоді у мене для них погані новини.
"Но если жил ты как свинья, останешься свиньёю" /В. Висоцький/
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25.04.2024 16:46 Ответить
Він був поранений здається,і покликав дрон щоб відмучитись,стати дідом на паличці.А от що вуха не закрив,це неправильно,гучно було!
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25.04.2024 16:44 Ответить
Просто він махав рукою "розвідувальному"- той був справа від нього А "піздюліна" у вигліді "ударного" - прилетіла зліва!
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25.04.2024 20:32 Ответить
А великии палець догори?
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25.04.2024 16:28 Ответить
Ну тільки що тут був і вже нема .
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25.04.2024 16:28 Ответить
Обрадовался смерти.
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25.04.2024 16:28 Ответить
призывал ее ))
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25.04.2024 20:41 Ответить
То окупант-московит, тільки ТОДІ і зрозумів, що він гадить в Мирній Україні!!
Смерть оркам з московії!
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25.04.2024 16:30 Ответить
Дохлих кацапів багато не буває.
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25.04.2024 16:30 Ответить
Улибаємся і машем...
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25.04.2024 16:31 Ответить
Чи-и-и-з! Ща прилетит птичка.
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25.04.2024 16:35 Ответить
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25.04.2024 16:34 Ответить
Цілий фугас на одну істоту то жирно. Хоч би пів фугаса.
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25.04.2024 16:40 Ответить
для кацапни ничего не жалко
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25.04.2024 16:42 Ответить
он не махал , он дирижировал
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25.04.2024 16:41 Ответить
Прощайтє, родниє, Прощайтє, друзья -
"Где лада, где лада, где лада моя?"
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25.04.2024 16:43 Ответить
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25.04.2024 19:34 Ответить
Руками треба махати на мітингах проти путлєра,правда там все супер,всі задоволені царем.
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25.04.2024 16:44 Ответить
Дрон:

- Бурят? Кака я рад!
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25.04.2024 16:57 Ответить
Кацапи всі під "вєщєствамі". І це однозначно.
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25.04.2024 17:48 Ответить
Похоже - это был ахматосилосный
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25.04.2024 19:04 Ответить
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25.04.2024 22:18 Ответить
А ГОВОРИЛИ ЧТО ГОЛОВА ЕЩЁ ЧТО ТО ПОНИМАЕТ ПОСЛЕ ОТСЕЧЕНИЯ !!!
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26.04.2024 00:29 Ответить
 
 