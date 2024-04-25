В течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения, больше всего враг атакует на Авдеевском направлении, - Генштаб ВСУ
Продолжаются 792 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Всего враг нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Нанес авиаудару по городу Сумы. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Уралово, Мануховка, Басовка, Пономаренки Сумской области.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Заречное Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Часов Яр, Спорное, Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеньевка, Александрополь, Архангельское, Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское, Соловьево, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка Донецкой области.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе с. Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.
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