В течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения, больше всего враг атакует на Авдеевском направлении, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 792 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Нанес авиаудару по городу Сумы. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Уралово, Мануховка, Басовка, Пономаренки Сумской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Заречное Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Часов Яр, Спорное, Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеньевка, Александрополь, Архангельское, Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское, Соловьево, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе с. Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.