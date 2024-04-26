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Новости
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Несмотря на помощь США, Украина все еще будет уступать России в количестве артиллерийских боеприпасов, - Foreign Policy

боєприпаси

В 2024 году украинским защитникам придется находиться в защите, даже после получения помощи от США. Поскольку Америка и Европа только начали наращивать собственное производство боеприпасов, большинство их заводов до сих пор не увеличили свои мощности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy.

"В течение нескольких месяцев ВСУ делали в день около 2 тысяч выстрелов, а этого достаточно только для ведения оборонительных боев. ЕС обещали поставить Украине до марта 2024 года 1 млн снарядов, но поставили только 30%. Мало снарядов осталось и в арсенале США, поэтому необходимо срочно наращивать производство боеприпасов", - говорится в материале.

Источники издания сообщают, что США сначала начнут пополнять запасы боеприпасов Пентагона, которые когда-то могут понадобиться США для ведения собственной войны, что позволит Белому дому получить достаточную свободу действий, чтобы отправлять артиллерию украинцам со складов в Европе без ущерба для собственной военной готовности. Но ожидается, что большую часть текущего года Вашингтон потратит на восстановление запасов до довоенного уровня, поскольку армия США стремится выровнять производство артиллерии до 100 000 выстрелов в месяц к концу 2025 года.

В то же время, запасы Европы пусты. Большая часть продукции в рамках инициативы ЕС по передаче Украине 1,4 миллиона снарядов - около половины из которых уже доставлено - не поступит до конца 2024 года. Поэтому партнеры Украины ищут поставщиков за пределами блока. Самый яркий и наиболее удачный пример - чешская инициатива.

Прогнозы экспертов

"Я думаю, что справедливо предположить, что украинцы в течение следующего года смогут ежемесячно выпускать от 75 000 до 85 000 снарядов, что означает примерно 2400-2500 выстрелов в день", - сказал Франц-Штефан Гади, научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

По словам Гади, это минимальное количество, которое необходимо Украине для ведения оборонительной войны, что не оставляет места для наступательных операций в этом году.

При этом РФ планирует только в текущем году выпустить 3,5 млн снарядов, а в 2025 году - 4,5 млн. Эксперты при этом не могут сказать, использует ли сейчас РФ свои оборонные заводы на все 100%. Не исключено, что заводы будут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Также есть возможность и того, что Кремль начнет строительство новых заводов по производству боеприпасов.

"Есть надежда, что к началу 2025 года американские и европейские оборонные компании будут производить снаряды в достаточно значительных масштабах, чтобы снова вывести украинцев на передовые позиции. А до того Киев проведет большую часть 2024 года, копая оборонительные траншеи, как он делал это в течение многих месяцев", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США через год утроят производство 155-мм снарядов до 100 тыс. единиц в месяц, - заместитель начальника штаба армии США Мингус

Напомним, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что украинским защитникам необходимо достаточное количество снарядов калибров 155 и 105 мм, чтобы сдержать российских захватчиков.

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боеприпасы (2330) Европа (1833) США (26381) Украина (44912)


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Топ комментарии
+2
Нехай далі Захід купує у недоімперії газ та нафту, не вводить дієвих санкцій, то фсбшні ублюдки ще більше набудуть заводів
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26.04.2024 10:52
+1
Главное в любой ситуации верить в пропаганду РФ. Сказали бы рашисты, что планируют выпускать 10 млн снарядов, эти бы тут же поверили. Эх поскромничали...
Что касается снарядов для Украины, если добьются хотя бы 4000-5000 в месяц, то уже будет перемога, т.к. украинцы втрое точнее стреляют. Да и арта у рф наполовину уже старых образцов, буксируемая.
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26.04.2024 10:53
+1
Китай поставляет на помойку путлера нитроцеллюлозу...и прочие комплименты двойного назначения...
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26.04.2024 11:04
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26.04.2024 10:46 Ответить
Як це так????? Вже ж усі ресурси держави кинуті на виробництво снарядів!!! Чи ні???????
Не може бути, щоб до сих пір не було???? Чи досі не зроблено???
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26.04.2024 10:48 Ответить
Ну, якшо дивитись земарафон та йього відосіки то вже давно випереджаємо рашу. А якшо спіокуватись з війсковими з фронту - там все навпаки. Тай раша вже почала працбвати у виготовлені зброї на склади. Тай зеленский не перерахував жодного центу на Чешську ініціативу по закупівлі снарядів для ЗСУ. І шоб це значило - хрін йього знає.
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26.04.2024 10:58 Ответить
вже підписано 9 безпекових угод
проте снарядів, петріотів і т.п. - чомусь ні у кого немає
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26.04.2024 11:25 Ответить
Дорослі дяді кажуть шо оті безпекові угоди, котрими опікується дерьмак - просто як туалетний папір - просто ніпрощо. Там тіки брити шось убумовлили з якимись цифрами у грошах - не дивіться на ранок земарафон, та увечорі відосік з зним же - шо все дуже добре. Будете вкрай здивовані реальністю.
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26.04.2024 11:30 Ответить
Ага, конечно, бросиш тут. Когда все бросают на военку, то тут же вылазят всякие Мефтахудыны с требованием пожрать, посрать и что бы отопление было, и что бы дороги без колдобин...
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26.04.2024 12:23 Ответить
Диктатури більше заточені на війну.
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26.04.2024 10:48 Ответить
Нехай далі Захід купує у недоімперії газ та нафту, не вводить дієвих санкцій, то фсбшні ублюдки ще більше набудуть заводів
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26.04.2024 10:52 Ответить
Главное в любой ситуации верить в пропаганду РФ. Сказали бы рашисты, что планируют выпускать 10 млн снарядов, эти бы тут же поверили. Эх поскромничали...
Что касается снарядов для Украины, если добьются хотя бы 4000-5000 в месяц, то уже будет перемога, т.к. украинцы втрое точнее стреляют. Да и арта у рф наполовину уже старых образцов, буксируемая.
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26.04.2024 10:53 Ответить
А де ж обіцяний мільйон від чехів? Досі грошей не назбирали, чи шо?
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26.04.2024 10:56 Ответить
Снарядів нема - но ви держіться -- копати и копати
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26.04.2024 10:58 Ответить
Китай поставляет на помойку путлера нитроцеллюлозу...и прочие комплименты двойного назначения...
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26.04.2024 11:04 Ответить
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26.04.2024 11:33 Ответить
Може замість фінансування телемарафону купити снаряди чи дрони? Тоді і зрівняємся за кількістю снарядів?
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26.04.2024 11:33 Ответить
у мацкалів снаряд 152мм-500 баксів
в амерікосів снаряд 155мм-5000 баксів
підра-фуй
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26.04.2024 11:53 Ответить
Тому що через диряві санкції орки мають великий військовий бюджет... на порядок більший західной допомоги...

І якщо в реальності при розбору останнього пакету від штатів там не все піде Україні на зброю.... частина на інших союзників...

по друге анонсоване постачання від країн ЄС часто залишається на папері як мілон снарядів та бронемашини від німців

https://twitter.com/DavidSacks/status/1780297903485133189
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26.04.2024 11:57 Ответить
скора будем пить какау у сочи
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26.04.2024 11:58 Ответить
уся військова машина московії зараз працює на війну в Україні , тому роки 2-3 ще буде така інтенсивність і перевага , потім ситуація зрівняється через 3-4-5 років , а потім на протязі наступного 20-21 рік московія почне програвати але повʼязано це буде зі смертю ***** і розпадом імперіі ніж військовим програшем, якось так .
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26.04.2024 12:05 Ответить
 
 