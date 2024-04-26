Несмотря на помощь США, Украина все еще будет уступать России в количестве артиллерийских боеприпасов, - Foreign Policy

В 2024 году украинским защитникам придется находиться в защите, даже после получения помощи от США. Поскольку Америка и Европа только начали наращивать собственное производство боеприпасов, большинство их заводов до сих пор не увеличили свои мощности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy.

"В течение нескольких месяцев ВСУ делали в день около 2 тысяч выстрелов, а этого достаточно только для ведения оборонительных боев. ЕС обещали поставить Украине до марта 2024 года 1 млн снарядов, но поставили только 30%. Мало снарядов осталось и в арсенале США, поэтому необходимо срочно наращивать производство боеприпасов", - говорится в материале.

Источники издания сообщают, что США сначала начнут пополнять запасы боеприпасов Пентагона, которые когда-то могут понадобиться США для ведения собственной войны, что позволит Белому дому получить достаточную свободу действий, чтобы отправлять артиллерию украинцам со складов в Европе без ущерба для собственной военной готовности. Но ожидается, что большую часть текущего года Вашингтон потратит на восстановление запасов до довоенного уровня, поскольку армия США стремится выровнять производство артиллерии до 100 000 выстрелов в месяц к концу 2025 года.

В то же время, запасы Европы пусты. Большая часть продукции в рамках инициативы ЕС по передаче Украине 1,4 миллиона снарядов - около половины из которых уже доставлено - не поступит до конца 2024 года. Поэтому партнеры Украины ищут поставщиков за пределами блока. Самый яркий и наиболее удачный пример - чешская инициатива.

Прогнозы экспертов

"Я думаю, что справедливо предположить, что украинцы в течение следующего года смогут ежемесячно выпускать от 75 000 до 85 000 снарядов, что означает примерно 2400-2500 выстрелов в день", - сказал Франц-Штефан Гади, научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

По словам Гади, это минимальное количество, которое необходимо Украине для ведения оборонительной войны, что не оставляет места для наступательных операций в этом году.

При этом РФ планирует только в текущем году выпустить 3,5 млн снарядов, а в 2025 году - 4,5 млн. Эксперты при этом не могут сказать, использует ли сейчас РФ свои оборонные заводы на все 100%. Не исключено, что заводы будут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Также есть возможность и того, что Кремль начнет строительство новых заводов по производству боеприпасов.

"Есть надежда, что к началу 2025 года американские и европейские оборонные компании будут производить снаряды в достаточно значительных масштабах, чтобы снова вывести украинцев на передовые позиции. А до того Киев проведет большую часть 2024 года, копая оборонительные траншеи, как он делал это в течение многих месяцев", - говорится в материале.

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Напомним, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что украинским защитникам необходимо достаточное количество снарядов калибров 155 и 105 мм, чтобы сдержать российских захватчиков.