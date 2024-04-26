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Новини
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Попри допомогу США, Україна все ще поступатиметься Росії у кількості артилерійських боєприпасів, - Foreign Policy

боєприпаси

У 2024 році українським захисникам доведеться перебувати у захисті, навіть після отримання допомоги від США. Оскільки Америка та Євпропа лише почали нарощувати власне виробництво боєприпасів, більшість їхніх заводів досі не збільшили свої потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Foreign Policy.

"Протягом кількох місяців ЗСУ робили на день близько 2 тисяч пострілів, а цього достатньо тільки для ведення оборонних боїв. ЄС обіцяли поставити Україні до березня 2024 року 1 млн снарядів, але поставили тільки 30%. Мало снарядів залишилося і в арсеналі США, тому необхідно терміново нарощувати виробництво боєприпасів", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання повідомляють, що США  спочатку почнуть поповнювати запаси боєприпасів Пентагону, які колись можуть знадобитися США для ведення власної війни, що дозволить Білому дому отримати достатню свободу дій, аби відправляти артилерію українцям зі складів в Європі без шкоди для власної військової готовності. Але очікується, що більшу частину поточного року Вашингтон витратить на відновлення запасів до довоєнного рівня, оскільки армія США прагне вирівняти виробництво артилерії до 100 000 пострілів на місяць до кінця 2025 року.

Водночас, запаси Європи порожні. Більша частина продукції в рамках ініціативи ЄС з передачі Україні 1,4 мільйона снарядів  - близько половини з яких вже доставлено - не надійде до кінця 2024 року. Тому партнери України шукають постачальників за межами блоку. Найяскравіший та найбільш вдалий приклад - чеська ініціатива.

Прогнози експертів

"Я думаю, що справедливо припустити, що українці протягом наступного року зможуть щомісяця випускати від 75 000 до 85 000 снарядів, що означає приблизно 2400-2500 пострілів на день", - сказав Франц-Штефан Гаді, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

За словами Гаді, це мінімальна кількість, яка необхідна Україні для ведення оборонної війни, що не залишає місця для наступальних операцій цього року.

При цьому РФ планує тільки у поточному році випустити 3,5 млн снарядів, а у 2025 році - 4,5 млн. Експерти при цьому не можуть сказати, чи використовує зараз РФ свої оборонні заводи на всі 100%. Не виключено, що заводи працюватимуть 24 години на добу 7 днів на тиждень. Також є можливість і того, що Кремль почне будівництво нових заводів з виробництва боєприпасів.

"Є надія, що до початку 2025 року американські та європейські оборонні компанії вироблятимуть снаряди в досить значних масштабах, щоб знову вивести українців на передові позиції. А до того Київ проведе більшу частину 2024 року, копаючи оборонні траншеї, як він робив це протягом багатьох місяців", - йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США через рік потроять виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. одиниць на місяць, - заступник начальника штабу армії США Мінгус

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що українаським захисникам  необхідна достатня кількість снарядів калібрів 155 та 105 мм, щоб стримати російських загарбників.

Автор: 

боєприпаси (2262) Європа (1788) США (22473) Україна (5861)


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Топ коментарі
+2
Нехай далі Захід купує у недоімперії газ та нафту, не вводить дієвих санкцій, то фсбшні ублюдки ще більше набудуть заводів
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26.04.2024 10:52
+1
Главное в любой ситуации верить в пропаганду РФ. Сказали бы рашисты, что планируют выпускать 10 млн снарядов, эти бы тут же поверили. Эх поскромничали...
Что касается снарядов для Украины, если добьются хотя бы 4000-5000 в месяц, то уже будет перемога, т.к. украинцы втрое точнее стреляют. Да и арта у рф наполовину уже старых образцов, буксируемая.
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26.04.2024 10:53
+1
Китай поставляет на помойку путлера нитроцеллюлозу...и прочие комплименты двойного назначения...
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26.04.2024 11:04
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26.04.2024 10:46 Відповісти
Як це так????? Вже ж усі ресурси держави кинуті на виробництво снарядів!!! Чи ні???????
Не може бути, щоб до сих пір не було???? Чи досі не зроблено???
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26.04.2024 10:48 Відповісти
Ну, якшо дивитись земарафон та йього відосіки то вже давно випереджаємо рашу. А якшо спіокуватись з війсковими з фронту - там все навпаки. Тай раша вже почала працбвати у виготовлені зброї на склади. Тай зеленский не перерахував жодного центу на Чешську ініціативу по закупівлі снарядів для ЗСУ. І шоб це значило - хрін йього знає.
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26.04.2024 10:58 Відповісти
вже підписано 9 безпекових угод
проте снарядів, петріотів і т.п. - чомусь ні у кого немає
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26.04.2024 11:25 Відповісти
Дорослі дяді кажуть шо оті безпекові угоди, котрими опікується дерьмак - просто як туалетний папір - просто ніпрощо. Там тіки брити шось убумовлили з якимись цифрами у грошах - не дивіться на ранок земарафон, та увечорі відосік з зним же - шо все дуже добре. Будете вкрай здивовані реальністю.
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26.04.2024 11:30 Відповісти
Ага, конечно, бросиш тут. Когда все бросают на военку, то тут же вылазят всякие Мефтахудыны с требованием пожрать, посрать и что бы отопление было, и что бы дороги без колдобин...
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26.04.2024 12:23 Відповісти
Диктатури більше заточені на війну.
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26.04.2024 10:48 Відповісти
Нехай далі Захід купує у недоімперії газ та нафту, не вводить дієвих санкцій, то фсбшні ублюдки ще більше набудуть заводів
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26.04.2024 10:52 Відповісти
Главное в любой ситуации верить в пропаганду РФ. Сказали бы рашисты, что планируют выпускать 10 млн снарядов, эти бы тут же поверили. Эх поскромничали...
Что касается снарядов для Украины, если добьются хотя бы 4000-5000 в месяц, то уже будет перемога, т.к. украинцы втрое точнее стреляют. Да и арта у рф наполовину уже старых образцов, буксируемая.
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26.04.2024 10:53 Відповісти
А де ж обіцяний мільйон від чехів? Досі грошей не назбирали, чи шо?
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26.04.2024 10:56 Відповісти
Снарядів нема - но ви держіться -- копати и копати
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26.04.2024 10:58 Відповісти
Китай поставляет на помойку путлера нитроцеллюлозу...и прочие комплименты двойного назначения...
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26.04.2024 11:04 Відповісти
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26.04.2024 11:33 Відповісти
Може замість фінансування телемарафону купити снаряди чи дрони? Тоді і зрівняємся за кількістю снарядів?
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26.04.2024 11:33 Відповісти
у мацкалів снаряд 152мм-500 баксів
в амерікосів снаряд 155мм-5000 баксів
підра-фуй
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26.04.2024 11:53 Відповісти
Тому що через диряві санкції орки мають великий військовий бюджет... на порядок більший західной допомоги...

І якщо в реальності при розбору останнього пакету від штатів там не все піде Україні на зброю.... частина на інших союзників...

по друге анонсоване постачання від країн ЄС часто залишається на папері як мілон снарядів та бронемашини від німців

https://twitter.com/DavidSacks/status/1780297903485133189
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26.04.2024 11:57 Відповісти
скора будем пить какау у сочи
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26.04.2024 11:58 Відповісти
уся військова машина московії зараз працює на війну в Україні , тому роки 2-3 ще буде така інтенсивність і перевага , потім ситуація зрівняється через 3-4-5 років , а потім на протязі наступного 20-21 рік московія почне програвати але повʼязано це буде зі смертю ***** і розпадом імперіі ніж військовим програшем, якось так .
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26.04.2024 12:05 Відповісти
 
 