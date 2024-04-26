Попри допомогу США, Україна все ще поступатиметься Росії у кількості артилерійських боєприпасів, - Foreign Policy

У 2024 році українським захисникам доведеться перебувати у захисті, навіть після отримання допомоги від США. Оскільки Америка та Євпропа лише почали нарощувати власне виробництво боєприпасів, більшість їхніх заводів досі не збільшили свої потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Foreign Policy.

"Протягом кількох місяців ЗСУ робили на день близько 2 тисяч пострілів, а цього достатньо тільки для ведення оборонних боїв. ЄС обіцяли поставити Україні до березня 2024 року 1 млн снарядів, але поставили тільки 30%. Мало снарядів залишилося і в арсеналі США, тому необхідно терміново нарощувати виробництво боєприпасів", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання повідомляють, що США спочатку почнуть поповнювати запаси боєприпасів Пентагону, які колись можуть знадобитися США для ведення власної війни, що дозволить Білому дому отримати достатню свободу дій, аби відправляти артилерію українцям зі складів в Європі без шкоди для власної військової готовності. Але очікується, що більшу частину поточного року Вашингтон витратить на відновлення запасів до довоєнного рівня, оскільки армія США прагне вирівняти виробництво артилерії до 100 000 пострілів на місяць до кінця 2025 року.

Водночас, запаси Європи порожні. Більша частина продукції в рамках ініціативи ЄС з передачі Україні 1,4 мільйона снарядів - близько половини з яких вже доставлено - не надійде до кінця 2024 року. Тому партнери України шукають постачальників за межами блоку. Найяскравіший та найбільш вдалий приклад - чеська ініціатива.

Прогнози експертів

"Я думаю, що справедливо припустити, що українці протягом наступного року зможуть щомісяця випускати від 75 000 до 85 000 снарядів, що означає приблизно 2400-2500 пострілів на день", - сказав Франц-Штефан Гаді, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

За словами Гаді, це мінімальна кількість, яка необхідна Україні для ведення оборонної війни, що не залишає місця для наступальних операцій цього року.

При цьому РФ планує тільки у поточному році випустити 3,5 млн снарядів, а у 2025 році - 4,5 млн. Експерти при цьому не можуть сказати, чи використовує зараз РФ свої оборонні заводи на всі 100%. Не виключено, що заводи працюватимуть 24 години на добу 7 днів на тиждень. Також є можливість і того, що Кремль почне будівництво нових заводів з виробництва боєприпасів.

"Є надія, що до початку 2025 року американські та європейські оборонні компанії вироблятимуть снаряди в досить значних масштабах, щоб знову вивести українців на передові позиції. А до того Київ проведе більшу частину 2024 року, копаючи оборонні траншеї, як він робив це протягом багатьох місяців", - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що українаським захисникам необхідна достатня кількість снарядів калібрів 155 та 105 мм, щоб стримати російських загарбників.